Crèdit Assegurances Vida posa en marxa la contractació online de productes.

Andorra la VellaCrèdit Assegurances Vida ha posat en marxa l’opció de contractació 100% online de pòlisses, un nou servei que respon a la voluntat de la companyia d’incrementar l’oferta de valor a través de la digitalització i l’establiment d’eines i processos que permetin l’atenció a distància dels clients. L’objectiu últim és facilitar i avançar en la millora contínua de l’experiència del client.

El nou servei es llança amb l’assegurança Crèditvida Capital, i la companyia preveu anar ampliant aquesta opció de contractació completament online a altres productes que ofereixen. D’aquesta manera, els clients podran contractar una assegurança de vida de manera fàcil i ràpida en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

El procediment és senzill i es guia a l’usuari en tots els passos d’una manera molt intuïtiva (enllaç a la contractació online: https://bit.ly/3a7B8og ). En primer lloc es pot fer una simulació i veure la prima resultant. A més, l’usuari pot escollir l’import del capital a assegurar així com la periodicitat de pagament: mensual, trimestral, semestral o anual. Un cop l’usuari confirma la simulació, es passa un breu qüestionari de salut i s’introdueixen les dades personals, així com un número de compte on domiciliar la pòlissa. Per últim, el client pot veure tota la documentació i confirmar-ne la lectura abans de signar-ho de manera digital. Posteriorment, el client rep tota la documentació en format digital per poder-la descarregar i conservar, i l’assegurança ja queda activada.

Crèdit Assegurances Vida amplia amb la contractació online els canals de venda que té actualment a disposició dels clients: les oficines físiques i el telèfon. La companyia també ofereix el servei de recepció de documentació mèdica online ‘Gestions en un clic’, a través de l’adreça web www.creditvida.ad/gestions-en-un-clic . D’altra banda, està disponible la bústia de correu electrònic prestacions@creditvida.ad i el servei d’atenció al client al telèfon 88 91 19 o al correu electrònic info@creditvida.ad.