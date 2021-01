Creix un 4% (382) el nombre d'establiments, malgrat la pandèmia

Andorra la VellaEl nombre d’establiments inscrits al registre de comerç i indústria a finals del 2020 es va situar en 9.943, la qual cosa representa un augment del 4% (382 establiments més) respecte l’any 2019. En l’àmbit sectorial es detecta que, segons l’activitat econòmica de la classificació d’activitats econòmiques d’Andorra, gairebé el 60% dels establiments se centralitzen en tres sectors d’activitat. En primer lloc, el sector del comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes que va ser, amb el 29,7% del total, el que més establiments tenia registrats, amb 2.958. Respecte de l’any 2019 va augmentar en el 0,9% (26 establiments més). Seguidament es va situar el sector d'activitats professionals, científiques i tècniques, amb 1.656 establiments, el 16,7% del total, i durant el 2020, va registrar un augment de l'11,9% (amb 176 establiments més) en comparació de l’any anterior. En tercer lloc, hi ha el sector d'hostaleria, que a finals de l’any 2020, tenia 1.034 establiments actius registrats, el 10,4% del total, la qual cosa va representar un descens interanual del 0,6% (sis establiments menys).

Pel que fa a l’evolució anual del nombre d’establiments inscrits al registre en els darrers anys, s’observa el canvi de tendència a partir de l’any 2012 (7.178 establiments) en què es dona el valor mínim i, a partir d’aquell moment, l’evolució és a l’alça fins als 9.943 actuals tot i que durant l’any 2020, el creixement es manté més estable que en anys anteriors i el ritme de creixement és inferior al de l’any anterior.

En l’àmbit parroquial s’observa que el centre neuràlgic respecte a la ubicació dels establiments es troba a Andorra la Vella, on a finals de l’any 2020 hi havia el 34,9% dels establiments del Principat, amb un total de 3.470. Respecte a l’any anterior va augmentar en el 2,6% (88 establiments més). Tot seguit, es va situar la parròquia d’Escaldes-Engordany, amb 1.707 establiments (el 17,2% del total) i durant l’any 2020 va registrar un augment del 4,7% (77 establiments més) respecte a l’any anterior. En tercer lloc, se situa Encamp, que va comptar amb 1.408 establiments registrats, cosa que significa el 14,2% del total dels establiments, i va presentar un increment internanual del 0,9% (tretze establiments més).

Si s’analitza el nombre d’establiments per parròquia i segons l’activitat econòmica principal es detecta que a les tres parròquies amb un nombre d’establiments més elevat hi predominen els que desenvolupen l’activitat de comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes. Pel que fa a Andorra la Vella, a finals de l’any 2020 hi havia 1.137 establiments del sector, el 32,7% dels radicats a la parròquia. En el cas d’Escaldes-Engordany, el total d’aquests establiments va ser de 530 i van significar el 31% del total. I finalment, a la parròquia d’Encamp hi havia 435 establiments, xifra que va representar el 30,9% del total registrats a la parròquia.