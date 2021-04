La demanada en l'emissió internacional de deute quintuplica l'oferta, de 500 milions

Andorra la VellaLa primera emissió de deute internacional per valor de 500 milions d’euros que ha fet el Govern “ha estat una operació extremadament exitosa”, tal com ha posat en relleu el ministre de Finances, Eric Jover, que ha manifestat que la demanda ha estat per valor de 2.500 milions d’euros, amb la qual cosa s’ha “quintuplicat” l’oferta.

Tant Jover com el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, han posat en relleu tota la feina prèvia que s’ha fet tant per explicar aquest producte com per estructurar-lo. Això ha fet, ha incidit Jover, que s’hagi pogut aconseguir un tipus d’interès a l’1,25%, una xifra que ha subratllat molt especialment tenint en compte que en la darrera emissió a cinc anys (l’actual és a deu anys) el tipus aconseguit va ser de l’1,75% i el més lògic hagués estat que la xifra ara fos superior a l’1,25%. Cal recordar que aquesta emissió és la primera de caràcter internacional que fa el país i que s’estructura en bons verds, socials i sostenibles.

Ballestà ha detallat tota la feina que s’ha fet per aconseguir materialitzar amb èxit aquesta emissió i ha subratllat especialment que l'adhesió al Fons Monetari Internacional ha estat un dels punts claus ja que l’avaluació que ha fet l’organisme del país “ha donat credibilitat de cara a l’exterior” perquè els inversors han pogut comprovar l’estat real de les finances del país, com s’ha actuat davant de la Covid-19 i també les perspectives de futur. També ha incidit en el marc legal necessari per preparar aquesta emissió que ha passat per l’elaboració del prospecte base necessari per presentar davant els mercats i garantir que es compleixen un seguit d’estàndards i d’altra banda, la tasca per estructurar l’emissió. En aquest sentit, ha incidit en el fet que es volia que aquesta emissió fos en bons verds, socials i sostenibles per alinear-se a les línies recollides en el full de ruta H23. També ha detallat que en aquesta avaluació s’ha fet tant una feina interna, amb un comitè d’avaluació de Finances i un grup interministerial i també una auditoria externa. A més, s’ha sotmès a les agències de ràting, Fitch i S&P.

Tota aquesta feina, ha fet notar Jover, “ha estat molt positiva per agafar experiència i també per entendre millor la despesa del Govern”, és a dir, per conèixer quants diners es destinen als àmbits lligats amb els bons. Jover ha concretat també que la setmana passada ja es van fer contactes amb inversors a través de les dues entitats estrangeres que ajuden el Govern a col·locar aquesta emissió i dels bancs andorrans “per presentar aquesta emissió” que s’ha de materialitzar aquest dimecres mateix. El ministre ha celebrat que amb aquesta operació Andorra hagi aconseguit “entrar al mercat internacional”, la qual cosa albira “noves col·locacions” en el futur. I ha destacat que es fa “un pas més en la diversificació del deute” i per augmentar la resiliència financera.