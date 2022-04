Demanen eliminar el sistema de punts de la CASS

S’ha d’acabar amb el sistema de punts de la CASS. Així de contundent ha estat una de les principals conclusions a les que aquesta setmana s’ha arribat en el marc del debat sobre el futur de la seguretat social i les pensions de vellesa organitzat per l’Empresa Familiar Andorrana.

Els economistes José Antonio Herce, Javier Díaz i Josep Delgado, han reflexionat sobre el sistema arribant a la conclusió que per fer-lo viable cal que les persones que cotitzin paguin més, treballin fins a una edat més avançada i alhora disposin d’un pla privat d’estalvi. Aquesta recepta, que es podria aplicar aviat un cop Govern impulsi les modificacions legislatives corresponents, sembla ara mateix l’única possible perquè la CASS no es quedi sense fons en un termini d’aproximadament 20 anys.

El cop de volant a la direcció fatal que actualment porta la CASS en la branca de vellesa passa també per acabar amb el sistema de punts. Segons els experts, estan desalineats amb la realitat, no són sostenibles i provoquen desigualtats. “Els punts son molt intel·ligents, però quan el punt té un valor desalineat amb la realitat acaba provocant un problema greu”, ha apuntat José Antonio Herce. “Els punts s’han de canviar per euros i reflexionar quin és el seu valor, s’ha de fer urgent, perquè tothom entengui el valor del cotitzat”, ha subratllat el professor de l’IESE, Javier Díaz.

Herce ha afegit que a la CASS li “cal una fórmula de càlcul més equilibrada. Els treballadors joves no s’haurien de jubilar amb les mateixes condicions que avui dia tenen els seus pares, perquè és insostenible a Andorra i a tots els països del món on hi hagi un sistema de pensions”, ha dit. En aquest mateix sentit, Javier Díaz ha afegit que “és necessària una reforma a fons i de manera urgent perquè la societat està envellint i anem cap a un sistema insostenible”.

Díaz ha explicat que “la gent gran té capturada a la gent jove perquè són majoria i quan voten defensen els seus drets i per tant les seves pensions, per això el problema té un fàcil resoldre tècnic i un complex resoldre polític”. En aquest sentit, cap dels participants en el debat ha considerat factible un pacte d’estat per les pensions, si bé han recomanat que s’explori un pacte inter-generacional i s’avanci cap a un sistema mixt de manera prioritària, fent que cada persona es faci responsable individualment de la seva pensió. A més, segons Díaz, “el sistema ha de ser universal, contributiu, creïble, s’ha d’ajustar automàticament a tots els canvis demogràfics i econòmics que es produeixin, sostenible, flexible i autosuficient”.