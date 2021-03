Descomptes en els locals comercials al mes d'abril

Andorra la VellaEls comerços i les empreses d’habitatge d’ús turístic es podran beneficiar durant el mes d’abril del descompte del 40% en el lloguer dels locals. Així ho ha aprovat el ministeri de Presidència, Economia i Empresa després de les reunions mantingudes amb el sector i comprovar que al mes d’abril continuaran les restriccions en la mobilitat que afecten especialment els sectors que depenen més directament del turisme. D’aquesta manera, s’ha impulsat una modificació de la llei òmnibus aprovada al mes de desembre amb la intenció que la rebaixa es pugui allargar al mes vinent. Aquesta modificació s’ha tramitat per la via d’extrema urgència i necessitat i podria ser aprovada en els propers dies de tal manera que fos ja vigent l’1 d’abril.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha explicat que un dels aspectes “que més preocupava” el sector comercial era “el venciment dels descomptes” que acabaven aquest mes de març, tenint en compte que sembla que a l’abril la mobilitat amb els països veïns continuarà patint restriccions. S’ha acordat que aquells negocis que puguin demostrar una davallada de la xifra de negoci arran d’aquestes restriccions es puguin beneficiar d’un 40% del descompte del lloguer (la llei actual marcava el 50%) i també es fixa que hi hagi la possibilitat de demanar una carència per al mes d’abril que pugui ser satisfeta en nou mesos. Aquestes mateixes mesures s’apliquen a les empreses d’apartaments turístics.

Gallardo ha destacat que després d’escoltar els llogaters i els propietaris s’ha volgut trobar “una mesura ponderada” i que s’ha fixat només per un mes ja que es confia que de cara al mes de maig es pugui recuperar la mobilitat i que l’estiu sigui “similar al de la temporada passada”, que ha recordat que va ser positiu per al sector turístic. En aquest sentit, Gallardo s’ha mostrat optimista tenint en compte l’evolució de la pandèmia, però també ha destacat que si calgués la llei podria ser modificada novament.

Al mateix temps que s’inclou l’allargament dels descomptes en el lloguer també s’elimina l’obligació que marca la llei d’allotjaments turístics que hi hagi un canvi d’ús quan en els edificis de més de deu habitatges hi havia més d’un 50% d’apartaments turístics. En aquest sentit, el ministre ha destacat que aquesta modificació de l’ús podia suposar “un cost important” per a les empreses i per això s’ha decidit eliminar-ho. Aquesta mesura, ha concretat, afectarà 27 edificis amb un total de 958 habitatges que ara no estaran subjectes a aquest canvi d’ús.