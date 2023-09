Descomptes, promocions exclusives i dret a dividends, entre els avantatges dels accionistes populars d'Unnic

Andorra la VellaEls accionistes populars d'Unnic Andorra comptaran amb avantatges exclusius al centre d’oci integral una vegada finalitzin els tràmits davant notari de les accions sol·licitades. El principal benefici serà un dret a dividend, tot i que, ser soci de la companyia també ofereix altres avantatges com ara seients prioritaris en espectacles, o descomptes de fins al 10% als diferents restaurants, actuacions i esdeveniments, així com promocions exclusives puntuals que s’aniran donant a conèixer.

Els nous accionistes reben una targeta acreditativa, i properament es posarà en funcionament una aplicació per a dispositius mòbils amb tots aquests avantatges. A destacar també que el fet de ser soci dona dret a accedir gratuïtament a dos espectacles en format tribut que se celebraran les properes setmanes, com per exemple el divendres 13 d’octubre un tribut al grup The Police.

La societat Jocs SA ha encarat aquesta setmana la recta final de la formalització de les accions populars. De fet, si alguna de les persones que va fer una reserva no l’ha completada abans d’aquest dissabte, 30 de setembre, s'obrirà la llista d'espera de les persones que van continuar sol·licitant accions quan l'emissió ja estava esgotada.