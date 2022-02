El desembre bat el rècord històric de consum d'internet al país

Andorra la VellaAndorra Telecom va tancar el desembre del 2021 amb una xifra rècord pel que fa al tràfic per internet arribant fins als 11,8 milions de GB, superant d'aquesta manera les dades registrades durant el període de confinament, quan es va assolir un tràfic total de 9,5 milions de GB, el més alt fins a la data. Segons ha explicat a l'ANA el portaveu de la companyia, Carles Casadevall, durant els mesos de març i abril del 2020, el consum mitjà per llar va arribar fins als 257 GB, però l'últim mes del 2021 la xifra es va disparar fins als 300 GB.

En moments anteriors a la pandèmia, el consum mitjà mensual per llar se situava entorn dels 190 GB. El període de confinament va fer créixer aquesta dada de manera mai vista abans i "això ja no es va tornar a relaxar", afirma Casadevall, ja que la companyia constatava un tràfic mensual sempre per sobre dels 220-230 GB. Aquest mes de gener del 2022 també està sent "molt millor" que el del 2021, malgrat que s'ha de tenir en compte el canvi d'escenari actual per la pandèmia.

Des d'Andorra Telecom atribueixen aquestes dades rècord del desembre al fet que, progressivament, la ciutadania està augmentant la velocitat d'internet a casa i, per tant, el consum. De fet, Casadevall assegura que el 15% de les llars d'Andorra disposen d'una velocitat de 700 MB, mentre que la d'1 GB, que "l'hem llançat fa relativament poc", ja l'han contractat uns 350 clients. Amb tot, el portaveu de la parapública assenyala que s'ha notat un canvi en la ciutadania "cap a velocitats més altes". En l'actualitat, més de 5.000 connexions del Principat es reparteixen entre els 700 MB i 1 GB.

Tres empreses s'interessen pel nou servei de gestió al núvol

D'altra banda, Casadevall ha afirmat que fins a tres empreses ja s'han interessat pel nou servei de gestió al núvol que Andorra Telecom va posar en marxa aquest dilluns. La centraleta 'cloud' és una solució avançada de comunicacions que dona servei de telefonia, funcionalitats de centraleta, missatgeria, reunions i 'contact center' a través d'una única interfície app i web.

Entre molts altres avantatges, el portaveu de la parapública ha detallat que l'eina permet "configurar absolutament tot a través d'un portal", i és accessible des de qualsevol lloc del món si es té connexió a internet.

Un dels principals punts positius és que ara ja no cal dur al mateix telèfon mòbil dues targetes SIM diferents, donat que la trucada a través del servei només requereix connexió a la xarxa. Per tant, si ets fora d'Andorra "ja no pagaràs per la trucada". "És un servei que creiem que tindrà molt èxit", ha conclòs.