El despatx professional Abast celebra el seu tercer aniversari anunciant xifres rècord

Andorra la VellaEl despatx professional Abast ha celebrat aquest dimecres el tercer aniversari del grup, amb més de 150 convidats. Durant l'esdeveniment, que ha tingut lloc al casino UNNIC, s'han posat en valor els tres primers anys de vida de la firma tot compartint amb clients i col·laboradors les xifres rècord de l'empresa.

Amb més de 35 professionals i una facturació superior als dos milions d'euros en l'exercici 2022, Abast es posiciona com un dels despatxos professionals de referència al Principat, especialment en els àmbits de la fiscalitat, les start-ups i les noves tecnologies. L'esdeveniment, pensat per fomentar el networking entre els assistents, ha comptat amb la presència de destacats emprenedors i empresaris del país. A més, diversos patrocinadors nacionals han ajudat a fer possible aquest esdeveniment, entre els quals es troben Andbank, LitLabGames, Perfumeries Júlia, Sotheby's, La Borda del Pi, UNNIC i ThinkingLuxury. "La confiança per part dels nostres clients en el nostre projecte des del primer moment ha estat essencial per al creixement exponencial que hem tingut a posteriori", ha explicat el soci director d'Abast, Marc Urgell. "Estem aconseguint magnífics resultats en el vessant quantitatiu i qualitatiu. Assessorem projectes estratègics en diverses àrees i ens hem consolidat com un dels despatxos de referència en les nostres especialitats" ha afegit Urgell.

Abast és un grup empresarial conformat per diferents empreses que ofereix als seus clients un assessorament integral en l'àmbit empresarial i del dret dels negocis. El grup compta amb un equip altament especialitzat i amb àmplia experiència nacional i internacional que permet oferir un assessorament de primer nivell i integral per a satisfer les necessitats específiques dels nostres clients. De fet, l'empresa aconsegueix combinar l'experiència en el dret local amb els estàndards de qualitat de despatxos internacionals. Per aquesta raó, despatxos internacionals sense presència al Principat consideren Abast com un col·laborador estratègic per a garantir el millor servei als seus clients amb interessos a Andorra.