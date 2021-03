Es desplomen, un 30% al gener, les vendes de productes no alimentaris a les grans superfícies

Andorra la VellaL'índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall ha experimentat una variació negativa del 17,0%, a preus corrents, el mes de gener del 2021 respecte al mateix mes de l'any anterior. Si es desglossa l'índex en funció del tipus de producte, la venda dels productes alimentaris disminueix un 3,0%, i la venda de la resta de productes (no alimentaris) cau un 27,7% en comparació amb el gener del 2020, segons publica aquest dijous el departament d'Estadística.

Aquesta variació general anual se situa per sota de la xifra de França (-0,1%) i lleugerament per sobre de la d'Espanya (-17,4%). Pel que fa a les variacions intermensuals, l'índex general corresponent el gener del 2021 experimenta una disminució del 33,7% respecte del desembre del 2020, tenint en compte que es tracta de les dades originals i que no es descompten factors estacionals ni els efectes de calendari.

Pel que fa a l'índex de vendes a preus constants, és a dir, un cop eliminat l'efecte dels preus, disminueix un 17,8% el gener del 2021 en comparació amb el període homòleg de l'any anterior. Per una banda, les vendes de productes alimentaris cauen un 4,5% i les vendes de la resta de productes disminueixen un 28,2%.

D'altra banda, l'evolució del personal ocupat en les grans superfícies comercials el gener del 2021 cau un 3,9%, i representa una disminució de l'1,5% respecte de l'enregistrat el desembre del 2020. Estadística també destaca que pel que fa a les dades d'ocupació del mes de gener, cap dels treballadors dels establiments enquestats estaven acollits a un ERTO. D'aquests, prop del 64% eren dones i més del 93% del total tenien una jornada laboral a temps complet.