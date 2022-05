Després del 'coworking' i el 'cohousing'... arriba el 'bleisure'

Andorra la VellaPrimer va ser el ‘coworking’: compartir espai de treball amb persones que no formen part de la mateixa empresa o negoci però que tenen interessos laborals comuns; Després va arribar el ‘cohousing’: viure en un edifici amb espais comuns compartits i on tothom que hi resideix treballa en el mateix sector; i ara, arriba el Bleisure, una paraula derivada de la unió de ‘business’ i ‘leisure’, és a dir, negocis i plaer. Tal com ha explicat Luca Carlucci, CEO i cofundador de BizAway, al programa ‘A l’Alça’, “al llarg dels anys s’han anat incorporant més millenials a les empreses, que són professionals més joves que tenen un gust per viatjar com quelcom experiencial, i aquesta experiència de viatge es busca més, respecte el públic anterior. Abans es valoraven més els béns materials, i ara es prioritzen les experiències, així que aquest fet justifica el fenomen del ‘bleisure’”.

Després de les nòmines, els desplaçaments són la despesa més gran que ha d’assumir una companyia, i amb els anys, les agències de viatge tradicionals no han sabut adaptar-se a les seves necessitats. BizAway va sorgir el 2015, precisament, d’aquesta mancança, i s’ha convertit en una de les empreses que més ha crescut a Europa el darrer any i la més important en la seva categoria. La seva plataforma gestiona els viatges de negocis de 650 companyies d’arreu del món. El mercat principal el troben a Espanya i Itàlia, però tenen clients de molts altres països, inclòs, el Principat d’Andorra. “Andbank va ser un dels nostres primers clients de tamany important, perquè és una empresa que té oficines en diversos països, i una política de viatges diferent segons el lloc i el tipus de viatge, i tenen molts trajectes intercontinentals; la relació va sorgir quan la aleshores directora d’innovació ens va contactar per implementar un sistema més innovador, i de fet, la relació només ha fet que créixer i ens utilitzen per a qualsevol necessitat de viatge”, ha detallat Carlucci. Altres entitats del sector financer andorrà també utilitzen els seus serveis, que inclouen l’opció de fer Bleisure si l’empresa ho sol·licita i és ella qui decideix si assumeix tot el cost dels dies lliures o només una part.

Moltes empreses que tenen els seus empleats treballant de manera remota i repartits arreu del món, utilitzen aquest tipus de viatges per tenir trobades presencials periòdicament i cohesionar l’equip. I Després de la pandèmia, els desplaçaments corporatius han tornat al seu ritme habitual, recuperant reunions que es feien molt difícils de dur a terme de manera telemàtica. El CEO de BizAway ha conclòs que “l’avantatge de poder tenir el vol de tornada divendres o dijous a dissabte o diumenge té un impacte gairebé zero per a l’empresa, i en canvi és una avantatge estructural per a l’empleat; això és el que els empleats busquen i a dia d’avui no crec que sigui evitable aquest fenomen. Serà respectat per les empreses, i evidentment hi haurà algunes poques empreses que es resistiran a aquest fenomen però estic convençut que el ‘bleisure’ quedarà en la nostra manera de viatjar”.