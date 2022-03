Detenen un home a la frontera del riu Runer amb 21.250 paquets de tabac

Sant Julià de LòriaTal dia com avui de fa 10 anys, el 26 de març de 2012, va ser notícia...

La Policia va detenir el passat divendres un home de 42 anys, de nacionalitat espanyola i no resident al Principat, amb 21.250 paquets de tabac amb un valor de 32.725 euros. Els fets van passar a les nou del matí durant el control a un camió Iveco Daily amb matrícula espanyola, que es disposava a abandonar el Principat per la frontera del riu Runer.

Els agents van localitzar un doble fons a l'interior de la caixa de transport de mercaderies, concretament a la part adjacent amb la cabina. Al seu interior hi havia els 21.250 paquets de tabac. Per aquest motiu, el conductor va ser detingut i posat a disposició judicial el passat dissabte per un presumpte delicte contra l'ordre socioeconòmic (delicte de contraban), i posteriorment va ingressar al centre penitenciari de la Comella.