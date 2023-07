Les deu empreses que han de retornar més diners pels crèdits tous

Andorra la VellaGovern va fer públic aquest dimecres un edicte al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra en el qual es confirmava que Govern abonava 2.278.112,05 euros corresponents als crèdits tous que encara no s'han retornat. Els crèdits tous van atorgar-se a partir del programa extraordinari d'avals per empreses per la situació de l'emergència sanitària de la covid. La llista d'empreses beneficiades també va publicar-se la quantitat rebuda per cadascuna.

Les deu empreses amb les xifres més elevades: GFS Grup SLU (9,68% respecte del total), La Hispano Andorrana SL (7,92%), Impremta SolberSLU (5,91%), Andorrana de Càtering SA (5,9%), Consultori Mèdic PG SL (4,99%), Kökosnot SL (4,95%), Construccions Grup Dos SLU (4,47%), JETS SLU - Hotel Àrtic (3,49%), Maquinària i Serveis del Principat 1973 SLU (3,02%) i El tall a taula SL (2,53%).