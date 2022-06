Govern recull el guant del PS, l'impost sobre els pisos buits promocionarà habitatge social i a preu assequible

Andorra la VellaEl Govern preveu aprovar una dotació pressupostària extraordinària de deu milions d'euros per fer front a la despesa derivada de les mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, impulsades arran dels efectes i conseqüències de la inflació desmesurada actual a causa del conflicte armat entre Ucraïna i Rússia. Ho ha manifestat en roda de premsa el ministre de Finances, Eric Jover, qui ha indicat que aquest dimarts han entrat a tràmit parlamentari el projecte de llei per la via d'extrema urgència i necessitat, a través de la qual el text es podria aprovar aquest dijous durant la sessió ordinària.

Entre les accions més destacades que requereixen una modificació legislativa, ressalten les relatives a l'increment d'un 3,3% dels salaris inferior a 27.130,44 euros anuals d'acord amb l'IPC general del 2021, l'augment de les pensions d'un 3,67% i la reducció de l'IGI per als productes de primera necessitat relacionats amb la higiene femenina, com compreses i tampons, i els bolquers. Jover ha manifestat que el projecte de llei inclou una de les propostes presentades pel grup parlamentari socialdemòcrata, qui sol·licitava que l'impost sobre els immobles buits tingui caràcter finalista per promocionar polítiques d'habitatge beneficioses per la població i per donar solució a la problemàtica actual que es viu al país.

D'aquesta manera, des del Govern "hem recollit el guant" i el text incorpora una disposició addicional que obliga a l'administració pública a revisar la taxa, en un termini de tres mesos, per millorar-ne l'eficiència i perquè la seva recaptació es destini a incentivar la inversió pública en habitatge social i a preu assequible. "No vull que hi hagi més recaptació pel Govern, sinó que els propietaris canviïn d'opinió i incorporin els pisos que tenen al mercat de lloguer", ha dit, afegint que "augmentant l'oferta, el preu dels immobles milloraria".

Entrant al detall sobre les mesures, el titular de Finances ha detallat que l'augment dels salaris inferior al sou mitjà afectarà 24.500 assalariats aproximadament i serà retroactiu a partir de l'1 de juny. Així doncs, les empreses que no hagin repercutit la inflació del 2021 al salari dels treballadors estaran obligats a fer-ho. "Tindrà un impacte molt ampli i mitigarà el desgast del poder adquisitiu de la ciutadania", ha expressat. Quant a l'increment de les pensions de jubilació, invalidesa i viudetat inferior al salari mínim, Jover ha posat en relleu que el cost l'assumirà l'executiu de manera directa per evitar impactar-ho "sobre el fons de reserva de jubilació".

A través del projecte de llei el Govern preveu simplificar diferents tràmits administratius per a les empreses. Concretament, s'estableix que les companyies que presentin facturacions per sota dels 150.000 euros no hagin de presentar el dipòsit de comptes fins al 2023 i també es flexibilitza l'obligació de presentar un informe comparatiu entre exercicis. Una altra de les accions del text també facilita i fomenta l'autoconsum, ja que es permetrà que el punt d'origen de l'energia no sigui el del consum. Cal recordar que part de les accions previstes per l'executiu per mitigar els efectes de crisi econòmica ja s'han implantat per via reglamentària o per decret, com per exemple l'augment del 3,67% del sou mínim, la reducció de l'import pel transport escolar o la flexibilització dels ajuts als estudis. Jover també ha posat de manifest que la reducció de l'IGI en els productes d'higiene femenina i bolquers, "ha vingut per quedar-se".

En relació amb la implantació del transport públic gratuït, el ministre ha comentat que, tal com es va anunciar, s'activarà a partir de l'1 de juliol i ha asseverat que les converses i negociacions entre l'executiu i les concessionàries avancen "per bon camí" i preveuen que no hi hagi dificultats per aplicar el no pagament. Jover ha explicat que, malgrat que encara s'estan acabant d'afilar alguns serrells, els forfets de bus es podran adquirir per via telemàtica a través de l'aplicació del transport públic i, presencialment, a l'estació nacional d'autobusos.

Per cloure, i en referència al finançament del cost del paquet de mesures, el titular de Finances ha assenyalat que es farà amb la tresoreria del Govern i la recaptació de més ingressos que s'ha produït en algunes partides gràcies a la bona temporada d'hivern que s'ha viscut enguany, la qual s'ha situat per sobre de les previsions. Tanmateix, ha apuntat que la despesa calculada es troba per sota del crèdit pressupostari, concretament pels volts dels vuit milions d'euros, però ha afirmat que s'ha decidit incrementar-la lleugerament per tenir "cert marge". A més, tal com es va avançar, l'executiu presentarà un nou pla d'equilibri pressupostari i una actualització del marc pressupostari, tenint en compte que la previsió és superar, tot i que lleugerament, el dèficit de 26,5 milions marcat pel 2022.