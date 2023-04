El director de la societat d'inversions Valora rebutja respondre davant el batlle

Andorra la VellaXavier Felipó, l'únic processat per l'afer Valora, s'ha negat a declarar davant la batlle que instrueix el cas, segons ha informat RTVA. L'afer va començar el 2007 i en tot aquest temps no s'ha acabat la instrucció, que es va reactivar fa poc temps. De fet, el TC ha dictat sentències condemnant-ne el retard i la inactivitat. La societat d'inversions Valora va ser intervinguda fa 16 anys per l'Institut Nacional de Finances per les pèrdues de més de 20 milions que arrossegava. Felipó, que dirigia la companyia, també s'ha negat a respondre les preguntes d'altres advocats.