Disparitat d'opinions entre els comerciants sobre el balanç del mes d'agost

Andorra la VellaEls comerciants encaren amb optimisme la darrera setmana d'agost. L'afluència de visitants registrada al Principat aquest estiu ha dissipat els temors que tenia el sector sobre el fre del turisme a causa de la pandèmia i permet mirar la tardor amb certes esperances. Segons ha assegurat la presidenta de The Shopping Mile, Sònia Yebra, el col·lectiu de botiguers espera "acabar l'agost amb xifres similars a les de l'any passat, quan el flux de visitants va ser bo".

En aquest sentit, ha recordat que l'agost és un més amb "molta gent de vacances, persones que van de pas per Andorra o que fan escapades" i al setembre aquest ritme es trenca i cau el nombre de turistes. Tot i això, Yebra ha afirmat que tenen la tardor "en l'aire" i són "prudents", ja que l'any passat "no va ser una temporada gens bona" i després de l'esclat de la Covid-19 s'ha comprovat que "no hi ha capacitat de preveure el que passarà". Des de The Shopping Mile es referma la disposició a "aprendre a conviure amb la Covid-19" i esperen que "els nostres turistes també ho entenguin d'aquesta manera".

Més pessimista s'ha mostrat el vicepresident de l'Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, Antoni Miralles, que ha expressat la seva preocupació pel ritme de vendes d'aquest estiu. "La gent està venent menys que l'any passat, entre un 15 i un 20% menys", i afegeix, "tot el que té a veure amb moda, accessoris, electrònica i perfumeria està patint molt, tenint en compte que l'any passat ja va ser dolent".

Segons Miralles, només el sector alimentació "manté el ritme". De fet, el darrer informe del departament d'Estadística publica aquesta setmana, indica que l'índex de vendes de les grans superfícies del comerç ha registrat un increment del 3,8 per cent respecte al 2019, abans de la pandèmia. Pel responsable de l'Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, és degut al fet que "la primera necessitat com l'alimentació sempre hi és, hi hagi Covid-19 o no, i a això se li afegeix les compres que fan els turistes que han llogat una casa o són en un càmping".