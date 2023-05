Es dobla el preu que paga un no resident per comprar un immoble al Principat en 7 anys

Andorra la VellaLes xifres de la inversió estrangera en immobles mostren la realitat de l'evolució del mercat de l'habitatge. Estadística ha fet públiques les dades entre el 2016 i el 2022. Hi ha dos elements clau. El primer és que no hi ha hagut un 'esclat' d'inversió estrangera després de la pandèmia. Des del 2016 és fins i tot curiós el nivell d'estabilitat de la inversió estrangera a Andorra. Al voltant de les 500 operacions cada any. L'únic que altera aquesta tendència és la pandèmia. Al 2020 van caure a poc més de 300.

El segon factor determinant és l'import. L'any passat la inversió forana va ser de 183 milions d'euros. Al 2016 eren 78. Gairebé dues vegades i mitja més en només sis anys. I amb una xifra molt similar d'operacions, al voltant de les 500. L'explicació es troba en el preu dels habitatges. Si al 2016 un inversor estranger havia de pagar 152.000 euros de mitjana per a comprar un immoble, la xifra s'ha disparat fins els 365.000 euros l'any passat.

Tot i que cada any no és comparable perquè en alguns pot haver-hi operacions de compra d'immobles molt cars, com un gran terreny o un edifici, l'evolució dels preus és força significativa. Al 2016 eren 152.000 euros per operació, 180.000 al 2017, 245.000 al 2018, 261.000 al 2019, 309.00 al 2020, 352.000 al 2021 i 365.000 al 2022. L'increment és força lineal i respon a l'evolució d'un mercat amb els preus pels nuvols respecte a un lustre abans.