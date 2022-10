El doble d'estrangers busca pis al Principat

Andorra la VellaSegons dades d'idealista, en l'últim any la cerca d'immobles en venda en aquest país de tot just 80.000 habitants ha augmentat un 99,1%, més que en el conjunt d'Espanya. El país atreu sobretot a empleats del sector tecnològic, youtubers (ja parlem del renou de ElRubius), empresaris i també inversors patrimonialistas. I per nacionalitats destaquen espanyols (50%) i francesos (30%), però també molts de Bèlgica, Holanda i el nord d'Europa.

Actualment ja s'estan construint les primeres torres de pisos de 20 plantes, una novetat en el seu mercat immobiliari que ha hagut de modificar la legislació actual per a fer-ho. Fins ara eren edificis de poca altura, però la falta d'espai els està obligant a canviar el seu urbanisme. Cal tenir en compte que fins ara, la majoria buscava una casa de vacances però ja el 50% cerca residencia permanent.