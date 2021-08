Una dotzena de joves han participat en les estades eventuals de Vall Banc

Andorra la VellaUn total de 12 joves han participat en l'estada eventual d’estiu de Vall Banc. Durant aquest temps, han treballat en un taller d’innovació impartit per InnovAnd Consult i Opcio RRHH, en el qual han elaborat dos projectes sobre com atreure el talent jove (tant de clients com d’empleats) i un altre sobre com veuen les oficines del futur. Aquest dimarts ha tingut lloc a la sala d’actes de Vall Banc la presentació de les conclusions dels dos projectes. En el treball sobre com atreure talent jove, un equip format per sis estudiants han elaborat un vídeo en format anunci publicitari destinat a futurs i joves empleats fent valdre aspectes de l’entitat i han aportat idees innovadores. Per la seva part, l’altre equip, format també per sis eventuals, han dissenyat com seran les oficines del futur amb unes propostes interessants tant pel que fa a l’arquitectura de l’espai com al concepte de la relació entre gestor i client.

Experiència i creixement personal

Segons ha explicat Vall Banc, l’estada ha estat productiva tant pels joves com per l’entitat que tindrà en compte pel seu projecte estratègic moltes de les aportacions dels dos projectes elaborats per aquests estudiants. Per als treballadors eventuals ha estat una experiència enriquidora en l’àmbit personal i professional. “He après moltes coses: com fer un projecte en equip, crear com una start up i m’ha aportat molt pel meu creixement personal”, ha comentat David Gómez, de 19 anys i estudiant d’Enginyeria de Sistemes en Telecomunicacions. Per a l’Adrià Camps, de 23 anys, que comença un estudi de Màster d’Anàlisi de dades de Màrqueting Digital, i que ha estat altres estius a l’entitat, aquest any “hem fet més pinya entre els eventuals i hem fet plans fora del banc. A més, el treball ens ha portat a fer entrevistes a gestors del banc i hem conegut altres departaments de l’entitat”, ha explicat. Finalment, Maria Calvo, de 20 anys, i estudiant de Relacions Laborals i Dret, ha valorat “el treball en grup amb gent que no coneixes i com l’equip aporta moltes idees. A més, hem vist com una cosa molt tradicional, com un banc, ha d’evolucionar adaptant-se als nous temps”.