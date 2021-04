Eina pionera per mesurar la sostenibilitat de les inversions

Escaldes-EngordanyVall Banc, entitat bancaria especialitzada en Wealth Management –gestió de patrimonis–, és pionera a Andorra en l’ús de l’eina Clarity AI, plataforma tecnològica de referència per a analitzar al mil·límetre l’impacte social i mediambiental de les inversions amb la qual recentment ha firmat una col·laboració, informa l'entitat aquest dimecres en un comunicat. “Hem arribat a un acord amb Clarity AI per a incorporar les seves eines tecnològiques i mètriques de sostenibilitat al nostre procés d’inversions. Aquests solucions, desenvolupades utilitzant intel·ligència artificial, ens permetran no només obtenir, de manera eficient i escalable, qualificacions ASG (ambientals, socials i de bon govern corporatiu) d’una gran varietat d’actius financers. I al mateix temps, adaptar-nos a la normativa de divulgació de finances sostenibles, que exigeix a les empreses impulsar polítiques d’inversió sostenible i va entrar en vigor a Espanya el 10 de març”, assegura Ignacio Perea, director d’Inversions de Vall Banc.

Clarity AI és una empresa tecnològica impulsada per l’emprenedora espanyola Rebeca Minguela, amb l’objectiu d’ajudar els inversors a l’optimització de l’impacte social i mediambiental que puguin tenir les seves carteres d’inversió. La seva proposta de valor és contribuir a l’assignació de capital socialment més eficient, proporcionant claredat i transparència als prenedors de decisions, de forma completament objectiva i basada en algoritmes.

La sostenibilitat ha canviat el paradigma empresarial i actualment no es conceben les accions corporatives de les companyies sense la mirada sostenible. De fet, cada vegada més empreses estan interioritzant la seva responsabilitat social i corporativa i prova d’això és que, tal com exposa un estudi de Pwc, el 78% de les companyies espanyoles menciona les ODS als seus informes anuals. Per això, és clau incorporar recursos i eines tecnològiques que contribueixin a millorar el medi ambient i la societat.