Si avui dia us pregunten què enteneu per electrodomèstic intel·ligent, quina resposta donaríeu? O què ens ofereix l'electrodomèstic intel·ligent? Doncs bé, tots ells són aparells que disposen d'unes capacitats extres que no són imprescindibles, però sí que ajuden en el nostre dia a dia gràcies a les seves funcionalitats que converteixen les tasques rutinàries en una feina més fàcil i agradable.

El disseny, l'estalvi energètic i la innovació són tres de les característiques de què disposen els electrodomèstics intel·ligents i bona part d'ells els tens disposnibles a IO: Electro&Home d'Epizen.

Un electrodomèstic intel·ligent ens fa estar connectat per control remot a través d'apps mòbils que ens ajuden a controlar diferents funcions de l'aparell des de qualsevol lloc dintre o fora d'ella.

Per exemple, les rentadores que s'inclouen dins aquesta gamma (les intel·ligents) ofereixen una eficiència optimitzada de manera automàtica, que ajuda a minimitzar la despesa energètica, el dosatge adequat de detergent i triar la temperatura, evitant la gestió manual. També hi ha la família de frigorífics que incorporen tecnologia de conservació que allarguen considerablement el bon estat dels aliments, aconseguint que es mantinguin molt més temps en un estat perfecte. A més, la incorporació d’un sistema de diagnòstic i monitoratge, ajuda pas a pas a la resolució de petites incidències o avisos quan sigui necessari trucar al servei tècnic, facilitant-li directament la informació del problema i la solució.

Tot això i més ho trobes dins la selecció d'electrodomèstics intel·ligents que ha fet IO:Electro&Home amb l'objectiu de fer-te la vida més fàcil.