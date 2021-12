Elsa Punset: "Les empreses tenen una oportunitat extraordinària per reinventar aquesta societat"

Andorra la VellaL'escriptora i divulgadora Elsa Punset ha celebrat aquest dimecres al matí una conferència online que, sota el títol 'Propostes per a aquests temps extraordinaris', ha reflexionat al voltant de la ciència, l'optimisme i les emocions. La xerrada, organitzada per l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), ha aplegat mig centenar de participants.

Punset ha manifestat que el segle XXI és el segle de la salut emocional. La productivitat no ha de ser l'únic objectiu, "hem de ser capaços de progressar, adaptar-nos, trobar solucions", ha expressat l'escriptora, remarcant que les empreses no estan aquí només per guanyar diners, sinó que han de jugar un paper molt més important en la societat, aportant innovació, solucions, benestar, sent responsables amb les persones i també amb el planeta. "Ens hem de fer la pregunta: el que estem fent ara serà bo per al futur?", ha declarat.

Segons l'escriptora i divulgadora, "els sectors més innovadors de la societat, especialment les empreses, tenen una oportunitat extraordinària per reinventar aquesta societat". Després de cada catàstrofe històrica sempre hi ha una dècada de reconstrucció, i just ara s'està entrant en aquest període de fertilitat, ha indicat i a més, també ha alertat que "al món sencer hi ha una crisi de confiança envers els governs" i, davant la manca de confiança amb els mandataris afortunadament hi ha els ciutadans, amb qui les empreses han de confiar el lideratge del futur.

Punset ha insistit que les emocions són fonamentals. "Som criatures d'hàbits emocionals. Encara que hàgim de fer front a canvis i adversitats, ens acabem retrobant amb les nostres emocions", ha indicat, i ha afegit que "especialment ho fem amb la por, que apareix continuadament per una qüestió de supervivència, ja que els éssers humans volem estar vius". De fet, el cervell humà s'agafa a les coses negatives, es fixa en el fet negatiu, "perquè volem sobreviure", ha destacat. En aquest sentit, ha subratllat que "estem vivint els 25 millors anys de la humanitat, hi ha països on s'ha triplicat l'esperança de vida, hi ha menys guerres que mai, la ciència i el benestar han avançat com mai", i això és l'important, perquè "estem en un moment realment privilegiat".