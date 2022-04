Les empreses amb beneficis hauran de pagar un 3%

Andorra la VellaEl Govern vol que les empreses que obtinguin beneficis hagin de pagar, com a mínim, un 3% d'aquests d'acord amb l'impost efectiu. Ho ha manifestat aquest dimecres en roda de premsa el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, qui ha assenyalat que l'executiu ja ha definit els punts generals del projecte de llei de la reforma fiscal que vol impulsar i que entrarà en vigor de cara al 2023. Així doncs, la regularització de l'impost efectiu és un dels punts forts de la modificació, la qual, tal com ha matisat Jover, busca incrementar la recaptació de les arques públiques després de dos exercicis marcats per l'endeutament a causa de la irrupció de la pandèmia i amb la voluntat d'augmentar la resiliència d'Andorra, avançar cap a l'homologació internacional i, "molt important", mantenir la competitivitat del país.

D'aquesta manera, ha explicat que fins al moment, gràcies a les deduccions i les compensacions establertes, hi havia empreses que tot i generar beneficis no abonaven cap quantia a les arques de l'Estat, per la qual cosa des de l'executiu s'ha decidit limitar que l'impost sobre societats sigui del 3%. "Pensem que és necessari passar el missatge que les empreses que obtinguin beneficis acabin tenint un tipus efectiu que no sigui nul i que no pugui baixar del 3%", ha detallat. Jover ha avançat que tenint en compte les dades fiscals del darrer exercici que no es va veure afectat per la pandèmia del coronavirus, el 2019, la modificació suposarà un creixement del 0,69% en referència a la contribució de les societats, per la qual cosa calcula que la recaptació s'incrementarà en 6,8 milions d'euros a partir del 2024, un 13%.

El titular de la cartera financera ha exposat que al Principat hi ha un total de 7.000 empreses, de les quals només se'n veuran afectades per la reforma un miler, i ha recordat que al país el tipus nominal se situa al 10%, un percentatge molt competitiu en comparació als països de l'entorn. A més, ha aprofitat per informar que les empreses que tinguin una facturació superior a 750 milions d'euros hauran de pagar un 15% de l'impost sobre societats, una regularització que ve marcada per l'àmbit internacional de l'OCDE i que, en paraules de Jover, "no tindrà massa aplicació a Andorra perquè no és la tipologia d'empreses que tenim".

La reforma fiscal plantejada per l'executiu també contempla una simplificació tributària per les empreses, la qual es considera que "serà extremadament benvinguda", ja que es permetrà fer deduccions després de cada liquidació de l'IGI, mentre que actualment es duia a terme un cop a l'any. En aquesta línia i entrant en el règim de deduccions, el ministre ha indicat que el projecte de llei modifica a l'alça la rebaixa per noves contractacions, incloent-hi una reducció de 1.000 euros per les noves persones que es contractin i que estiguin inscrites al Servei d'Ocupació, sempre que romanguin un any a l'empresa. Tanmateix, en el cas de les persones menors de 25 anys, majors de 55 o que tinguin una discapacitat reconeguda per la Conava, passa dels mil als 3.500 euros si l'assalariat ha estat, com a mínim, un any treballant.

D'altra banda, el text també introdueix noves deduccions, com la del mecenatge en esdeveniments de caràcter cultural, esportiu i social, la qual serà del 2% de la donació o de les despeses i inversions i, si es tracta d'un acte d'especial interès, es podria veure augmentada fins al 4%. Jover ha exemplificat la mesura amb un mecenatge per a la realització dels Jocs dels Petits Estats. Finalment, el projecte de llei també planteja la creació d'una reducció d'un 2% de la base de tributació dels ingressos procedents de l'arrendament d'aquells immobles amb un cost inferior a 900 euros. "Sempre hem dit que no hi ha una mesura que sigui la panacea, però creiem que amb aquesta podem incidir en la problemàtica de l'habitatge lloguer", ha dit.