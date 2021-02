Les empreses podran finançar despeses salarials amb els crèdits tous

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat una nova modificació del decret dels crèdits tous que suposa una nova flexibilització de les condicions de finançament. Així, si bé fa pocs dies l’executiu va acordar que s’inclogués l’arrendament financer ara s’ha acordat que també es pugui finançar el cost salarial dels treballadors i també les despeses d’hidrocarburs de locomoció.

El ministre de Finances, Eric Jover, ha destacat aquesta setmana que s’ha comprovat que hi ha empreses que malgrat tenir personal en ERTO i poder-se beneficiar d’aquest finançament per satisfer la part patronal necessiten tenir treballadors actius per poder mantenir l'activitat de l’empresa i, per tant, tenen necessitat de finançament per pagar aquests salaris. És per aquest motiu, ha justificat, que ara es fa aquesta ampliació dels criteris.

Jover ha recordat que els crèdits tous s’han estructurat en dos programes que tenen una dotació de 230 milions. Si bé el primer es va esgotar, del segon queden encara 90 milions disponibles. El ministre ha defensat que aquest programa va suposar ajudes a empreses que tenen assalariades a 15.000 persones, és a dir, el 50% del total del país i que els ha permès “mantenir l’activitat”.