Encamp destina 3,2 milions al nou casal d'avis

Encamp"Volem agrupar totes les activitats que oferim als nostres padrins en un mateix edifici, perquè no s'hagin de desplaçar ni dins ni fora de la parròquia". Amb aquestes paraules, la cònsol major del comú d'Encamp, Laura Mas, ha presentat aquest dilluns el projecte del nou casal per la gent gran, un equipament situat a la plaça dels Arínsols que s'ampliarà per incrementar tant la comoditat com el ventall d'iniciatives per als padrins. S'estima que el projecte tindrà un pressupost de 3,2 milions d'euros i es preveu que les obres es realitzin amb 18 mesos "quedant enllestides a meitats o finals del 2025". Les bases del concurs ja estan redactades, però la corporació preveu convocar-lo de cara al gener sempre que guanyin les eleccions comunals del 17 de setembre.

"Es va fer una enquesta a tots els majors de 60 anys de la parròquia perquè ens comuniquessin les seves prioritats i què esperaven de l'indret que estem a punt de construir; en base a les seves opinions hem configurat aquest projecte, que ens vam comprometre a presentar abans d'adjudicar", ha explicat Mas al públic format, en gran part, pels usuaris del present i del que serà el futur casal. "En el context de la Covid-19, diversos tallers es van traslladar a la Valireta i ja no han tornat. Amb aquesta ampliació pretenem reunir totes les activitats en un mateix centre", ha assegurat la cònsol.

El nou espai pels padrins d'Encamp triplicarà la superfície de l'actual, ocupant 1.500 metres quadrats que es distribuiran en tres plantes. Unificarà les funcions de casal d'avis i de centre de dia "encara inexistent a Encamp i molt necessari", i entre les novetats amb què comptarà hi ha gimnàs, banys adaptats, un pati amb vegetació, una sala polivalent, una cuina i un menjador nous, una bugaderia, una zona amb sofàs i televisors i un espai de tertúlia. L'àtic queda reservat per una àmplia terrassa "de 222 metres quadrats", ha puntualitzat Mas, que inclourà una cafeteria i on es podrà descansar, prendre el sol, fer classes de ioga "i on també s'instal·laran les aules de pintura, costura i ganxet, que són les que ara allotja la Valireta".

Mas també ha posat en relleu que "tot i que es conservarà gran part de la façana original, hem intentat construir els nous elements amb materials nobles, integrant molt la fusta". En aquest sentit, ha explicat que amb els vidres actuals "el sol enlluerna i durant l'estiu fa molta xafogor", per la qual cosa "la fusta ajudarà a rebaixar els nivells de temperatura dels mesos càlids". "Pretenem donar molta vida a l'espai, volem que totes les estances comptin amb llum natural", ha remarcat.

La cònsol ha afegit que el departament d'Afers Socials, actualment a la Valireta, es traslladarà al nou espai per la gent gran, de manera que el projecte també integra despatxos pels seus treballadors.

Mas també ha donat molta importància al fet que el centre comptarà amb una sala intergeneracional. "Volem que els padrins puguin venir aquí amb els seus nets, que puguin passar el dia amb ells, que dinin junts si ho desitgen i que participin de les múltiples propostes que hi trobaran", ha conclòs.