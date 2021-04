Encamp inicia un projecte formatiu en línia per millorar la competitivitat de les petites empreses

El comú d'Encamp ha presentat aquest dijous el projecte de les 'Píndoles tecnològiques', una formació en línia gratuïta per a petites i mitjanes empreses i comerços de la parròquia que té com a objectiu millorar la seva competitivitat, especialment després de l'aturada a causa de la pandèmia. El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica del comú, Nino Marot, ha explicat que aquesta "és la primera vegada que el comú organitza formacions d'aquest caire", responent així a una demanda de l'associació d'empreses i donant compliment al pla director de dinamització econòmica de la corporació.

En tot cas, ha defensat que les píndoles "no volen ser accions formatives concretes", sinó que la idea és donar eines als petits empresaris per tal "d'afavorir el seu dia a dia". Com a aspecte a destacar, Marot ha indicat que les píndoles s'han creat gràcies al treball d'una empresa encampadana què és, precisament, qui impartirà les formacions. "Per part del comú estem molt satisfets de les propostes que ens han arribat i esperem que no siguin les últimes", ja que la voluntat és que es faci "un treball continu i que anem dinamitzant el teixit empresarial", ha afegit.

Tal com ha explicat el director d'Administració i coordinador de Reactivació Econòmica, Miquel Alís, la pandèmia "ha posat de manifest la necessitat de treballar amb els comerciants de la parròquia" mitjançant "un procés de millora fomentant la innovació". Així doncs, "amb aquestes píndoles volem fer un pas més en l'aposta informàtica i proporcionar coneixements, eines i solucions" a través del suport digital. L'adjudicació a l'empresa encampadana s'ha fet per un import de prop de 2.600 euros.

Les cinc píndoles tindran una durada de dues hores i es duran a terme cada 15 dies entre les 10 i les 12 hores. La primera tindrà lloc el proper 5 de maig i girarà al voltant de les eines Microsoft 365, on s'explicarà com treballar documents de manera eficient des de qualsevol lloc i dispositiu. La segona serà el 19 de maig i es farà el punt sobre com gestionar de manera més eficient la documentació d'una empresa deixant enrere els grans volums de paper. El 2 juny es durà a terme una tercera formació encaminada al concepte de 'Workflow' i RPA, és a dir, l'automatització de processos. El 16 de juny es presentarà una píndola sobre 'SuiteCRM' i 'Dynamics CRM' i, finalment, el 30 de juny s'abordaran qüestions relacionades amb el 'contact center' i la millora de la comunicació amb els clients.

El comú d'Encamp té la previsió que en cadascuna de les formacions hi participin entre 40 i 50 assistents. Tot i això, Marot ha reconegut que en tractar-se de la primera vegada que es posa en marxa aquesta eina "anem una mica a l'expectativa" pel que fa a les connexions dels comerciants i empresaris. Per tal d'accedir-hi, els interessats hauran de fer una inscripció prèvia a través de la pàgina web del comú o bé mitjançant el codi QR del cartell publicitari de les píndoles.