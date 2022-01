Enzyme escull Pedro Arellano com a nou director general

Andorra la VellaPedro Arellano, que va ser membre de la directiva de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) i va presidir la firma de software TalentClue, és el nou director general d'Enzyme. El càrrec, de nova creació, pretén reforçar la cúpula directiva de la consultoria de transformació digital, que afronta una nova fase de creixement i internacionalització a Alemanya, Suïssa, els Països Baixos i el Regne Unit.

Seguint la seva estratègia de diversificació, Grup Pyrénées va comprar l'any 2018 una part important d'accions de la companyia tecnològica i és membre del seu accionariat com a soci de referència. Ja en 2017 havia adquirit un primer paquet d'accions, permetent incorporar el seu coneixement tecnològic en l'activitat empresarial de Pyrénées.

En la seva dècada de vida empresarial, Enzyme s'ha consolidat com a entitat líder a la península per oferir solucions d'intel·ligència artificial. Amb 130 clients i 82 professionals al seu equip, la companyia va tancar el 2021 amb una facturació aproximada de vuit milions d'euros, per sobre de les xifres registrades abans de la pandèmia, i enguany preveu créixer un 18% més.