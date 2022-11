EPIZEN celebra el seu primer ‘Black Friday’ amb descomptes de fins el 50%

Fins al proper dilluns 28 de novembre el Black Friday aterra al centre comercial Epizen amb descomptes de fins el 50% en productes d’electrònica. Marques com SONY, SAMSUNG, APPLE, RAZER i LG aplicaran promocions mai vistes a Andorra.

La botiga especialitzada IO: Electro&Home presenta la millor oportunitat de l’any per avançarse a les compres de Nadal i Reis i aconseguir tot allò que el client busca, al millor preu, ja sigui per a ús propi o per regalar. Carlos Caamaño, gerent de retail de la botiga IO: Electro&Home, explica que “és un concepte d’establiment que està agradant a tots els públics pels productes, espais i, sobretot, per les zones on es pot experimentar, com per exemple a la zona de gamming”. En aquest sentit val a dir que els articles de Genesis o Fury tenen una promoció del 50% només durant el Black Friday.

Altres referències d’electrònica presenten igualment preus imbatibles. A tall d’exemple, el rellotge de Samsung Gwatch 4, que de 299 euros passa a 135, o l’aparell per pizzes Ferrari G3, que dels 139 euros que costa normalment baixa fins a només 39,95 euros.

Epizen, el centre comercial més gran d’Andorra, assegura bona ambientació i les millors ofertes durant la setmana de Black Friday, que se celebra per primera vegada en aquest gegant de les compres i l’entreteniment. “Tenim moltes accions preparades per a tots els visitants que s’acostin fins a Epizen en els diferents negocis i botigues”, subratlla Caamaño. “Estem molt satisfets amb la resposta dels nostres clients, la majoria se sorprenen amb l’ampli assortiment de productes i la diversitat d’espais comercials i de restauració que tenim per passar un dia de compres en família o amb amics”.