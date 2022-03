Epizen inicia la instal·lació de la segona pell exterior amb la previsió d'obrir a l'estiu

Andorra la VellaEls treballs de construcció d’Epizen encaren la recta final amb la col·locació a l’exterior de la segona pell que atorgarà al nou centre comercial la imatge d’edifici singular. Des de fa uns dies s’estan instal·lant els ancoratges en els que es subjectaran les estructures que suportaran els panells que donaran a Epizen una imatge única i singular.

Els responsables del nou complex comercial i els tècnics d’obra han fixat el proper estiu per a l’obertura, posposant-la d’aquesta manera unes setmanes per garantir la seguretat de tot el conjunt. “Els treballs avancen a bon ritme, un centre comercial d’aquestes dimensions sol construir-se en 36 mesos i nosaltres ho farem en 18”, afirma Edgar Martínez, director d’Epizen. “Hem decidit esperar fins a l’estiu per a l’obertura per garantir que la seguretat serà màxima, tant en l’edifici com en els accessos”, ha afegit.

El nou centre comercial, de 54.000 metres quadrats en el seu conjunt, obrirà en dues fases. Dels 27.000 m2 destinats a espai comercial i de restauració, se n’obriran al públic un total de 15.000 en la primera fase mentre que els 12.000 restants, entre els quals destaca una gran zona de restauració i una terrassa a l’aire lliure a la planta superior habilitada per concerts i espectacles s’obriran en la segona fase.

A l’estiu entraran en funcionament les plantes baixa, primera i segona, on hi haurà un gran supermercat, moda, esports, electrònica de consum, perfumeria, parament de la llar, òptica i restauració. La resta de plantes s’inauguraran en la segona fase i incorporaran a l’oferta d’Epizen botigues especialitzades, de ‘home improvement’, una àrea de restauració amb diferents espais i ambients gastronòmics, i un roof top amb capacitat per acollir actuacions musicals i esdeveniments.

L’obertura de la primera fase donarà feina a més de 300 persones i quan el complex estigui en ple funcionament hi treballaran mig miler de professionals entre personal de vendes, logística, administració, manteniment i altres departaments, tant de Grup Pyrénées com dels operadors que seran presents al nou centre. Fa uns mesos Grup Pyrénées va començar a contractar part d’aquests empleats. Actualment al voltant del 70% de l’equip s’ha incorporat al nou projecte amb l’objectiu de formar-se en les diferents àrees de treball mentre arriba l’obertura.

Epizen preveu l'obertura a l'estiu

Edifici segur

Els danys i mancances estructurals que presentava l’edifici que acollirà el futur centre comercial Epizen, i que van anar apareixent a mesura que es duia a terme l’enderroc, van alentir el calendari previst per als treballs de reforma i condicionament de l’immoble. La necessitat de rectificar, reforçar, reconstruir i sanejar els elements malmesos, inestables o que no complien les mesures de seguretat ha afectat el ritme dels treballs.

A aquest fet cal afegir-hi l’endarreriment en l’arribada d’alguns materials de construcció. Tot plegat ha dut a Grup Pyrénées a fixar l’obertura del nou centre per a l’estiu, quan es pugui garantir la seguretat de l’immoble i la dels treballadors i clients. Les zones comercials interiors estan pràcticament enllestides mentre que en paral·lel avancen els treballs de l’exterior, on ja s’ha començat a instal·lar la segona pell que atorgarà a Epizen la nova imatge d’edifici singular.