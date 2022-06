Epizen, o l’oportunitat de modernitzar el model comercial del país

Andorra la VellaAmb 60 mil metres quadrats, Epizen tindrà l'honor de ser en el centre comercial més gran del Principat d'Andorra i aspira a convertir-se en un referent, tant entre els visitants i turistes com entre el públic nacional. Situat en un enclavament comercial històric reconverteix l'espai a tocar de la frontera amb Espanya, per esdevenir una avantguardista icona del 'shopping' andorrà. El nou gegant comercial neix amb la voluntat de ser un nexe d'unió entre la natura, l'oci i les persones. Així mateix, ho ha assegurat el seu director, Edgar Martínez, en una entrevista concedida al programa 'A l'Alça'. Martínez, ha explicat que "avui en dia els centres comercials si no tenen ànima ja no tenen gaire sentit de ser perquè amb l'omnicanalitat, vendre només productes en un espai cada vegada es posa més en dubte; has de buscar que sigui una destinació per a les persones, que realment es vulguin mobilitzar d'anar des de casa seva a un lloc per fer una activitat, entre elles comprar. Per tant, un centre comercial amb ànima significa que vas a buscar una experiència més enllà d'un producte i el que persegueix aquest centre és justament això".

Epizen és l'oportunitat que té el país per modernitzar el seu model comercial i fer-lo més internacional, amb l'arribada de noves marques que fins ara no tenien cabuda al Principat per la falta d'un espai adequat. En aquest sentit, el director del centre comercial ha assegurat que "Grup Pyrénées té clar que el comerç en aquest país està canviant; durant molts anys s'ha estat fent un tipus de comerç determinat i avui en dia sembla que aquest país comença a estar de moda perquè tenim diversitat de clients, diversitat de gent que vol venir a veure experiències diferents i no únicament basat en el comerç convencional, no? I això, al final, a nosaltres ens motiva, perquè ens ajuda a segmentar el país, a millorar l'oferta i jo crec que és un repte que l'obligació de Pyrénées és fer-lo". La meitat de la superfície construïda està ocupada per botigues, restaurants i zones d'oci i entreteniment. En la seva primera fase d'obertura dona feina a més de dues-centes persones, però n'arribarà a ocupar mig miler. Un impuls econòmic que reflecteix l'esperit empresarial de Grup Pyrénées.

Un referent arquitectònic

Segons Martínez, Epizen "ha de ser la primera imatge que vegis quan passis la frontera andorrana, la tendència que estem buscant en tot aquest canvi que s'està produint; no podíem deixar de banda l'arquitectura. Nosaltres tenim la il·lusió i la vocació i les ganes de què sigui una part de l''skyline' d'Andorra i que quan vinguis a Epizen, la gent pari i es faci fotos perquè és una arquitectura especial que, a més a més, forma part de la singularitat de l'edifici que té ànima. La façana et dirà que tant pots comprar productes com experiències, i la façana ja t'aboca a aquesta idea". L'edifici incorpora mesures per reduir l'impacte ambiental en totes les fases de la seva vida útil, és a dir, s'ha construït i funciona amb uns nivells de sostenibilitat, que li permeten tenir el certificat LEED, un distintiu internacional que valida la gestió dels residus, el monitoratge del consum elèctric, l'optimització de l'eficiència energètica i la reducció del consum d'aigua.

Epizen també tindrà horaris laborals continus, evitant així als treballadors i treballadores haver de pujar i baixar contínuament, compta amb accions d'inclusió social que ja s'apliquen a altres espais de Grup Pyrénées i disposa d'autobusos llançadora que van al centre d'Andorra la Vella per facilitar la mobilitat de la població i reduir la petjada de carboni.