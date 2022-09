Epizen presenta en primícia a Andorra l’última versió del mític ‘Call of Duty’

A partir d’aquest divendres 23 de setembre i durant 3 intenses jornades es podrà jugar a la versió BETA del nou ‘Call of Duty: Modern Warfare II’ i entrar en un nou conflicte bèl·lic virtual. La darrera versió del mític vídeojoc arriba a Epizen i ho fa en exclusiva per al Principat d’Andorra.

Una de les novetats que ofereix Infinity Ward a través del vídeojoc passa per una experiència capdavantera amb un maneig nou, un sistema d’intel·ligència artificial avançat, un armer nou i un reguitzell d’innovacions gràfiques i de joc que elevaran la franquícia a un altre nivell. A ‘Call of Duty: Modern Warfare II’, els jugadors es veuen immersos en un conflicte a escala global sense precedents que inclou el retorn d’operadors icònics de la força operativa 141.

IO: Electro & Home, a la segona planta del centre comercial Epizen, posarà a la venda el nou vídeojoc a partir del 28 d’octubre.

Aquest innovador espai especialitzat s’ha erigit com a vaixell insígnia del sector de l’electrònica, els electrodomèstics i la tecnologia de consum al Principat. Amb una botiga de 1.800 m2 de superfície, IO presenta una zona gamming espectacular i única a Europa. Es tracta d'una àrea on els gammers –i evidentment tots els clients de la botiga– poden descobrir i provar les darreres novetats del món del videojoc i tot el que l’envolta. Aquest singular espai està patrocinat per la marca Razer, líder mundial en estil de vida per als gammers.