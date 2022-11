Equipa't per aquest hivern

L'1 de novembre va entrar la normativa que obliga a tots els vehicles que circulen per la xarxa viària del Principat a anar equipats amb rodes de contacte i/o equipaments especials, com ara, les cadenes. L'objectiu de tot plegat, com indica mobilitat passa per "optimitzar la seguretat i garantir la fluïdesa del trànsit en carretera en situacions en què la calçada estigui parcialment o totalment nevada o gelada".

A Pyrénées Motors disposes dels pneumàtics homologats de les marques amb què treballa. Només has de demanar cita prèvia i acostar el teu vehicle perquè l'equip de professionals del taller et facin el canvi de rodes pertinent. És veritat que si encara no has fet el canvi vas un pèl tard i corres el risc de ser sancionat pel cos de policia. D'aquí que és important fer el canvi de pneumàtics de manera immediata.

I per a què serveixen els pneumàtics de contacte? Tal com expliquen des de Mobilitat, "aquest tipus de rodes són adequats per a totes les condicions d’hivern perquè milloren la tracció i la frenada". I afegeix que "és fonamental equipar les quatre rodes per mantenir un bon nivell d’adhesió. S’aconsella que la profunditat del dibuix no sigui inferior a 3 mm". La temperatura ambient també té la seva importància. I és que es recomana que quan el termòmetre marca una temperatura inferior a 7 ºC anar calçat amb pneumàtics d'hivern o tipus M+S.

Un avís que també és vàlid per la gent que visitarà Andorra durant els pròxims caps de setmana, ponts i festius que coincideixin amb la temporada d'esquí. L'obligatorietat és per a tots els vehicles que circulin per la xarxa viària d'Andorra des d'ara i fins al 15 de maig de 2023.