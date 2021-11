Escaldes atorga 1,3 milions d'euros en ajudes per la Covid i es planteja una nova dotació

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha destinat un total d'1.330.000 euros a ajudes i bonificacions socials i econòmiques arran de la irrupció de la pandèmia de la Covid-19. Ho han informat aquest dimarts en roda de premsa el cònsol menor de la parròquia, Joaquim Dolsa, i la consellera de Gent Gran, Infància i Recursos Humans, Magda Mata, qui han manifestat que encara que el paquet d'ajudes per la pandèmia finalitzi el 31 de desembre, des de la corporació estan treballant en una partida al pressupost del 2022 per seguir donant suport econòmic a les petites empreses del territori i fomentar la reactivació.

"Hem d'estar preparats per poder activar alguna mena d'ajudes, ja que tal com va dir el ministre de Salut, el tema de la Covid no l'hem deixat del tot enrere i podríem tenir algun daltabaix", ha indicat. Tanmateix, Dolsa ha afirmat que l'import de la futura dotació pressupostària comunal serà "molt inferior" als 2,5 milions d'euros de les ajudes per la pandèmia, tot detallant que se situarà per sota del milió d'euros. Cal recordar que el comú d'Escaldes va donar un milió d'euros al fons solidari del Govern, una xifra que des de la corporació també es comptabilitza en el total monetari d'ajudes atorgades.

El cònsol menor ha assenyalat que des de l'administració comunal en fan una "lectura positiva", tot apuntant que Escaldes va destinar un gran paquet de 2,5 milions d'euros, però "finalment no hem arribat a esgotar-lo". "Crec que la lectura ha de ser positiva, encara tenim una trentena de dossiers pendents per analitzar i si s'aproven, sortirien d'aquest fons de pressupost", ha matisat. A més, ha destacat que la iniciativa comunal es va posar en marxa l'abril del 2020, un moment en el qual "el país estava tancat i no sabíem quin futur ens esperava, per tant vam decidir posar-hi tots els mitjans amb l'opció, fins i tot, d'ampliar la partida si era necessari, tot i que finalment no ho ha estat".

Quant a la distribució de les ajudes, aquestes es divideixen en dos grans grups, les socials i les destinades a petites empreses de la parròquia. En primer lloc, Mata ha comentat que des del departament d'Acció Social escaldenc s'han atorgat un total de 272 ajudes, les quals han rebut un suport econòmic aproximat de 65.000 euros. Així doncs, ha exposat que des del gener s'han atès 422 persones i s'han presentat 295 peticions de suport, de les quals se n'han descartat 23 "perquè no complien amb els requisits que es marcaven a l'ordinació".

La consellera també ha ressaltat que un 15% de les subvencions adjudicades corresponen a ajudes relatives a l'alimentació de les persones a través de convenis amb petits comerços de la parròquia. "Les persones van a aquests establiments comercials amb els quals hem signat un acord adquireixen els béns necessaris", ha puntualitzat, tot ressaltant que aquesta tipologia de suport fa "una doble funció", per una banda ajuda a la persona que ho necessita i, per l'altra, al petit comerç de la parròquia". Entre les altres subvencions, la consellera ha mencionat les d'Escaldes Estiu, escoles bressol, exoneracions pel menjador de la gent gran, i, "una gran part" són les relatives al pagament del foc i lloc.

En segon lloc, es troben les subvencions econòmiques a les petites empreses, a les quals s'han destinat un total de 265.000 euros amb bonificacions o subvencions a empresaris escaldencs. Dolsa ha notificat que al llarg del 2021 es van tramitar 316 demandes, de les quals 219 han tingut una resolució favorable i se'ls hi ha concedit l'ajuda, i 97 han estat denegades perquè no complien amb els requisits fixats en l'ordinació, i ha detallat que la majoria d'expedients rebutjats "no arribaven als límits de davallada que estaven marcats".

En aquest sentit, ha valorat molt positivament que s'hagin acceptat un 70% de les demandes d'ajuda rebudes i ha afirmat que l'objectiu de la corporació era i és "ajudar a les empreses petites i salvar a les persones, una feina que crec que hem aconseguit", tot assenyalant "no crec que la funció dels comuns fos salvar els bancs".

El cònsol menor també ha posat en relleu que una de les accions que han tingut més impacte ha estat l'exoneració del pagament dels preus públics de les terrasses a bars i restaurants entre el 2020 i el 2021, detallant que la suma d'aquesta tipologia de subvenció s'enfila més enllà dels 56.000 euros a un total de 35 establiments. "Des del comú enteníem que el ram de l'hoteleria era un dels sectors més perjudicats després de l'aturada econòmica que vam patir a l'inici de la crisi sanitària i per no tenir temporada d'hivern", ha dit.