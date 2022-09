Escaldes rep sis peticions de permisos d'obra de grans projectes de construcció

Escaldes-EngordanyArran de la llei que regularà els criteris per edificar i que entrarà en vigor d'aquí a una setmana quan es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), alguns comuns han detectat un increment de peticions de permisos d'obra, com és el cas d'Escaldes, segons informa RTVA. Rosa Gili, la cònsol major d'Escaldes ha informat que s'han presentat sis grans projectes d'edificació. Gili ha explicat que no li consta que siguin torres. Assegura que encara s'han d'examinar els projectes i veure si compleixen amb els requisits.