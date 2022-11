Espanya afirma que el contraban de tabac gairebé ha desaparegut

Andorra la VellaEl contraban de tabac provinent d'Andorra cap a territori espanyol gairebé ha desaparegut. Les xifres són contundents. En els nou primers mesos d'aquest any s'han confiscat a la duana cartons per valor de 65.089 euros. És l'equivalent a menys del que es comissa un sol dia a França. En realitat, el contraban ja no existeix, simplement perquè ja no és negoci. En els nou primers mesos de l'any s'han fet 53 actes a la duana, però no són 'contrabandistes' sinó persones que passen més tabac del que toca per a l'autoconsum o per a amics o familiars. Les quantitats comissades aquest any són una quarta part dels 288.638 euros del 2019.

Fernando Álvarez, sergent de la Guàrdia Civil i cap accidental de la duana de la Farga de Moles, assegura que les dades avalen la feina feta en la prevenció del contraban. Álvarez parla de tres factors per a la gairebé desaparició d'aquesta pràctica. A banda de la caiguda del diferencial que fa que “no interessi tant” com a negoci, indica que hi ha una major pressió (per part de la policia andorrana) i una caiguda en el nom de fumadors a Espanya. Álvarez afegeix que han detectat que bona part dels decomisos són d’una quantitat de tabac que s’ha adquirit per a l’autoconsum o per distribuir entre familiars i amics de la persona infractora.

Tot i que el nombre d’actes aixecades de gener a setembre és de 53, davant les 73 de 2021, el valor de la quantitat decomissada, 65.089 euros, representa gairebé la meitat de fa un any, quan era de 124.471 euros. La xifra d’aquest 2022 se situa també per sota de 2020, en plena pandèmia, quan el valor del tabac intervingut es va situar en 79.079 euros i es van aixecar 53 actes. Mentre, al 2019, es van obrir 197 expedients amb un valor global del tabac decomissat de 288.638 euros.