Espanya es prepara per prohibir fumar en cotxes particulars, terrasses i espais públics a partir de l’any vinent

Les autoritats sanitàries espanyoles premen l’accelerador en la seva lluita contra el tabaquisme. L’objectiu passa per reduir en un terç el consum de tabac fins al 2025. Una fita que es vol assolir incrementat els impostos sobre aquest producte però també amb prohibicions fins ara inèdites a l’estat veí.

Espanya vol ampliar els espais lliures de fum. Actualment no es pot fumar en cap lloc tancat d’ús públic com establiments d’hostaleria o vehicles de transport de passatgers. Tampoc en els parcs infantils. Amb la nova llei, que es preveu aprovar l’any vinent, tampoc es podrà fumar en espais públics a l’aire lliure com estadis i tota mena d’instal·lacions esportives, terrasses de bars i restaurants, i totes les platges del litoral espanyol. Un altre dels espais on es prohibirà fumar serà en els cotxes particulars on hi viatgin nens o dones embarassades.

Un dels punts clau de la nova normativa inclou també la revisió a l’alça de la fiscalitat per aconseguir una aproximació del preu de tots els productes relacionats amb el tabac, ja siguin cigarretes tradicionals o altres dispositius que hi ha al mercat com per exemple els d’escalfament. També es vol gravar les cigarretes electròniques amb impostos especials.

Un tercer pilar de la reforma que preparen les autoritats espanyoles passa, seguint l’exemple d'altres països com França, per implantar un empaquetatge genèric de les caixetes de cigarretes, de manera que s’elimini l’atractiu de les marques i, en conseqüència, s’afavoreixi el descens del seu consum. En aquest paquet de mesures es preveu també prohibir els additius que proporcionen aromes als productes del tabac.