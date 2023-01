Espanya retorna més de 4 milions en 'tax free' el 2022

Andorra la VellaEspanya ha retornat més de quatre milions d'euros pel 'tax free' durant el 2022. Així es desprèn de les dades facilitades per l'Agència Espanyola d'Administració Tributària, en les quals s'indica que l'import exacte és de 4.163.000 euros, que corresponen a un total de 115.000 operacions per a la devolució de l'IVA a residents al Principat a través del sistema DIVA. Com és habitual, la majoria de mercaderies desgravades han estat productes d'alimentació, seguits de perfumeria, cosmètica i farmàcia, tot i que apunten que la tipologia d'articles és molt diversa.

Cal destacar que la xifra global assolida durant l'any passat és un 33% superior a la del 2021 amb més d'un milió d'euros, una dada que demostra que la quantitat de tiquets i els imports de devolució han tornat a la normalitat després de veure's reduïts a nivells molt baixos durant la pandèmia del coronavirus a causa de les restriccions de mobilitat decretades per l'estat veí del sud per evitar la propagació del virus. Concretament, el 2021 es van efectuar 100.961 operacions per a la devolució de l'IVA a través del sistema DIVA, amb un retorn total de 3.121.444,7 euros.

Entrant al detall sobre les dades del 2022, durant el primer trimestre es van retornar 27.841 operacions, que suposen un import de 928.849 euros, entre abril i juny es van registrar 28.576 devolucions, que equivalen a 1.026.400 euros, el tercer trimestre 933.435 euros en 27.225 operacions. Finalment, al llarg dels darrers tres mesos s'han efectuat 31.385 tràmits per un import d'1.274.315 euros.