Espot considera incompatible mantenir les pensions i no tocar l'edat de jubilació

Andorra la VellaXavier Espot ha demanat altura de mires a totes les formacions polítiques del Principat per mantenir un sistema públic sanitari de qualitat, com el que hi ha ara, malgrat l'envelliment de la població i l'encariment dels medicaments. En la mateixa línia, també ha reclamat el màxim consens polític per a reformar el sistema de pensions que "en el cas d'Andorra, necessita reformes profundes». Ha incidit en què "no hi ha receptes miraculoses i si volem garantir les pensions dels joves haurem de fer canvis que segurament seran traumàtics".

Davant aquesta situació, Xavier Espot ha expressat els seus dubtes en relació al fet que tots els grups polítics "estiguin disposats a assumir el desgast que unes certes mesures puguin comportar". I ha expressat que "dir que es garantiran les pensions futures sense tocar l'edat màxima de jubilació és una entelèquia". Per aquest motiu, el cap del govern demana fer "molta pedagogia" sobre el tema de les pensions. "No estem adoptant aquestes mesures per a penalitzar a ningú, ni per buscar problemes als ciutadans, sinó per a garantir que els que ara tenen 40 anys puguin cobrar les pensions», ha explicat.