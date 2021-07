Espot espera que la fusió entre MoraBanc i BancSabadell no comporti pèrdua de llocs de treball

Andorra la VellaDesprés de l'anunci de l'acord entre MoraBanc i Banc Sabadell per a la compra de la totalitat de la participació de Banc Sabadell a BancSabadell d'Andorra, el cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que no en podia fer una valoració "ni positiva ni negativa" si bé ha puntualitzat que el fet que serveixi per "andorranitzar" la plaça financera és una qüestió positiva. El que espera l'executiu, ha manifestat, és que no es perdin llocs de treball i menys en un moment complex com l'actual.

"El que esperem és que no hi hagi una reestructuració excessiva de costos que suposin un cost en matèria de personal en un moment particularment difícil", ha dit. En aquest sentit, ha afegit que el contacte amb els directius de les dues entitats ha estat "permanent" i que han assegurat a l'executiu que el procés es farà "des de la perspectiva d'absoluta responsabilitat i n'estem convençuts", ha afegit el cap de Govern. D'aquesta manera, ha recordat que MoraBanc fa molts anys que "ha demostrat la seva andorranitat i vocació de país". Després de fer aquestes consideracions ha conclòs, per tant, que des del Govern "no podem fer una valoració negativa d'aquesta operació".