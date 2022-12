Les estacions d'esquí més cares de la península per comprar i llogar habitatge, les andorranes

Andorra la VellaAmb l'arribada del mes de desembre s'estrena la nova temporada de neu i les pistes d'esquí tornen a ser el centre de totes les mirades per als amants d'aquest esport. Així, els habitatges situats prop de les estacions d'Ordino Arcalís, Vallnord-Pal Arinsal, Grandvalira, a Andorra, i Baquèira Beret, a la Val d'Aran (Lleida), compten amb el preu de venda més elevat per a comprar, segons les dades del portal immobiliari de Fotocasa.

D'aquesta manera, les estacions andorranes es posicionen com les més cares per a comprar habitatge. En el podi es troba l'estació d'esquí d'Ordino Arcalís (Andorra), amb un preu de 4.362 €/m² -en el cas dels pisos- i de 4.001 €/m² -en cas de les cases-. Li segueix Vallnord-Pal Arinsal (Andorra), amb un preu de 4.360 €/m² en el cas dels pisos i de 3.883 €/m² per a les cases. En tercer lloc, es troba Grandvalira (Andorra), on les cases tenen un valor de 4.344 €/m². Finalment, els habitatges en règim de venda prop de l'estació de Baqueira-Beret aconsegueixen un preu de 3.132 €/m² en el cas dels pisos i de 3.065 €/m² si es tracta d'una casa.