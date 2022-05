Europa, les comunicacions i l’emprenedoria, a debat a l’Empresa Familiar Andorrana

Andorra la VellaL’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha donat a conèixer el programa de la vintena edició del Fòrum EFA, que tindrà lloc el proper dijous 2 de juny a l’hotel Hermitage de Soldeu. Sota el títol “2022: reptes i tendències per al Principat d’Andorra”, la jornada se centrarà en tres àrees: l’encaix a Europa, les comunicacions i connexions amb els països veïns amb una especial atenció a l’aeroport, i l’emprenedoria dins de l’empresa familiar.

El director, Joan Tomàs, ha destacat que la jornada és una excel·lent oportunitat per fer el punt a l’estat de la negociació per a l’acord d’associació amb Europa. “Volem reflexionar sobre què passarà amb Europa, com ens afectarà i si serà favorable o no aquest acord, que el volem però no a qualsevol preu”, ha manifestat Tomàs.

El president de l’EFA, Francesc Mora, ha destacat que aquesta nova edició és més amplia que en altres ocasions perquè Andorra es troba davant molts reptes de futur, i “tots aquests reptes han d’estar ben presents en el debat públic, polític, econòmic i social” perquè són cabdals per a l’esdevenir del país. “Els empresaris andorrans també hem d’estar presents en el debat de tots aquests reptes”, ha assegurat.

En la jornada del dia 2 el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, pronunciarà la conferència “L’arbitratge polític que ens caldria per a fer prosperar lacord” i a continuació l’exministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, moderarà una taula rodona amb experts en política europea. En una segona taula rodona, es debatrà sobre l’aeroport d’Andorra i com aquesta infraestructura situada a la Seu d’Urgell pot esdevenir la connexió d’Andorra amb Europa. Clourà la jornada la conferència “La història d’una nissaga d’emprenedors”, a càrrec de Víctor Grífols i Albert Grífols, de la farmacèutica Grífols.