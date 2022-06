Europa prohibirà la venda de cotxes gasolina i dièsel l’any 2035

Europa vol ser el primer continent en el procés de descarbonització de la seva indústria i dels seus mitjans de transport, i en aquest sentit el Parlament Europeu ha arribat a un acord que fixa la prohibició de vendre cotxes nous amb motor dièsel o gasolina a partir de l’any 2035. El més polèmic d’aquesta mesura és que l’acord prohibirà també als fabricants comercialitzar vehicles híbrids de qualsevol mena (híbrids convencionals, híbrids endollables o semihíbrids o mild hybrids), ja que aquests models fan servir motors de combustió interna.

Així doncs, les úniques mecàniques permeses per als cotxes nous venuts a Europa a partir del 2035 seran les totalment elèctriques i les de pila de combustible o d’hidrogen, sempre que aquesta tecnologia estigui prou avançada d’aquí poc més de dotze anys.

Però la mesura aprovada pel Parlament Europeu per 339 vots a favor, 249 en contra i 24 abstencions talla de soca-rel també l’evolució dels combustibles sintètics o biocombustibles, una de les possibilitats tècniques que preveuen alguns fabricants com a alternativa al petroli.

A part de la prohibició de vendre vehicles que no siguin elèctrics o de pila de combustible d’hidrogen a partir del 2035, el Parlament Europeu també ha aprovat un ambiciós programa de reducció de les emissions de carboni. Segons aquesta nova normativa comunitària, els vehicles turisme l’any 2030 hauran d'acreditar una reducció de les emissions del 55% respecte als valors del 2021, mentre que les furgonetes i els vehicles comercials hauran de fer-ho de l’ordre d’un 50%.

Una mesura mal acollida pel sector

Aquesta nova realitat que s’implementarà a partir del 2035 compta amb el desacord de les principals patronals del sector de molts països europeus, com és el cas d’Espanya. Associacions de fabricants o de concessionaris com Anfac, Ganvam o Faconauto han afirmat que aquesta mesura és “un punt precipitada” i que “les iniciatives legislatives de la UE no van de bracet de les necessitats reals de la majoria de ciutadans”. Les associacions de fabricants i concessionaris creuen que el procés de transició cap a una descarbonització del sector ha de passar per incentius, ajudes en la compra de vehicles nous i millores de les instal·lacions de recàrrega, i no per l’anunci d’una data concreta per prohibir la venda de vehicles amb motor de combustió interna.

Ara bé, també és cert que alguns fabricants europeus ja han fet part dels deures, com és el cas del grup Volkswagen, matriu de Seat i Cupra, i que ja fa temps que es prepara per al salt cap al cotxe elèctric. En aquest sentit convé recordar que el grup alemany ja ha anunciat la construcció d’una fàbrica de bateries a Sagunt i que fabricarà vehicles elèctrics i urbans a la fàbrica de Martorell, per bé que aquest procés d’electrificació també acabarà comportant la pràctica desaparició de Seat i la seva substitució per la més moderna, aspiracional i electrificada Cupra. Curiosament, els fabricants europeus són els que més han apostat pel vehicle elèctric com a substitut del cotxe de combustió convencional, però els gegants asiàtics com Toyota o Hyundai han apostat fort també pels cotxes amb pila de combustible, que fan servir l’hidrogen com a font d’energia de zero emissions.

I és que aquest és un dels desllorigadors de tot aquest afer. L’any 2035 podria donar-se la paradoxa de veure com els països europeus es converteixen en una mena d’illa en la qual els cotxes de combustió nous s’hagin prohibit, però havent de conviure en un planeta on la resta de països segueixin permetent la venda de cotxes amb motors dièsel i de gasolina. En aquest supòsit caldria veure què voldran fer els principals fabricants mundials asiàtics o nord-americans, que depenen cada cop més de les vendes de cotxes nous a mercats emergents com ara la Xina, l'Índia o el Brasil, i que redueixen la dependència d’aquestes marques amb les vendes de cotxes nous al Vell Continent, mentre que el mercat de vehicles elèctrics europeu quedarà restringit a l'oferta dels fabricants que vulguin especialitzar la seva gamma en vehicles elèctrics o d'hidrogen mentre redueixen la seva presència als mercats on encara es permeti la comercialització de vehicles amb motors de combustió.