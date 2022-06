Experimenta noves sensacions al volant

Es va acostant el cap de setmana i ja anem tancant plans de cara a dissabte i diumenge. Ara bé, t'agradaria provar una cosa nova? T'agradaria experimentar sensacions noves? T'agradaria fer quilòmetres al volant d'un cotxe que no és de la teva propietat? Si la resposta és sí, Pyrénées Motors t'ho posa fàcil, ja que posa al teu abast un seguit de vehicles que potser no estàs habituat a conduir.

Des d'ara i per 50 euros al dia amb un límit de 250 quilòmetres tens l'ocasió de llogar un Mercedes-Benz Clase A, Mercedes-Benz GLA o un Jaguar I-Pace, cotxes que habitualment no tens a les teves mans. És una bona ocasió per provar les sensacions de conducció que transmeten aquests vehicles. Les úniques condicions per llogar un vehicle d'aquests és ser major de vint-i-cinc anys i disposar del carnet de conduir des de fa dos anys.

Ara bé, si ets més de monovolums, Pyrénées Motors també posa a la teva disposició un seguit de models de gamma alta perquè puguis trastejar-los. Entre ells, hi trobaràs una Vito 111 CDI, una Classe V 250d o una Citan Tourer 108 CDI Pure. Això sí, en aquests casos el preu de lloguer varia en funció del model que triïs.

Darrer dia de la promoció que et brinda Suzuki

Avui és el darrer dia que la casa Suzuki premia als seus clients. Així que si tens un cotxe Suzuki matriculat entre els anys 2006 a 2021, la casa japonesa a través de Pyrénées Motors et dona 20 punts de revisió i un canvi de filtre d'aire condicionat gratuït. Sense dubte, una bona oportunitat per passar un estiu gaudint de la conducció.