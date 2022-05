Un expert en geopolítica exposa com els empresaris poden prevenir els impactes de les guerres

Andorra la VellaL'edifici Crèdit Centre acull aquest dimarts la conferència 'Estratègia i geopolítica: impacte en l'empresa', una xerrada organitzada per Crèdit Andorra i que anirà a càrrec del professor de l'IESE Business School especialista en geopolítica i sostenibilitat, Mike Rosenberg. L'expert exposarà els impactes i conseqüències que poden tenir i tenen pel sector econòmic els conflictes bèl·lics i com els empresaris els hi poden fer front i prevenir. "Volem posar a l'abast del públic reflexions i anàlisis sobre els temes que ocupen l'actualitat empresarial i el futur econòmic i social", ha indicat el director d'Inversions i Estratègia de Mercats de Crèdit Andorrà Asset Management, David Macià, posant en relleu la situació que s'està vivint actualment amb l'esclat de la guerra a Ucraïna. L'acte també ha comptat amb la participació del titular de la Càtedra Crèdit Andorrà d'Emprenedoria i Banca a l'IESE, Albert Fernández.

Rosenberg ha manifestat que una de les qüestions bàsiques per fer front a aquesta mena de situacions "desprevingudes", seria que els directius i empresaris tinguessin "coneixement sobre els contextos polítics, socials i històrics" dels territoris i països on preveuen o volen invertir i emplaçar les seves companyies. "Quan passa un conflicte com l'actual, la gent se sorprèn i entren en pànic, quan si analitzem la situació, les tensions entre Rússia i Ucraïna fa anys que es couen", ha indicat, motiu pel qual cosa ha considerat que els empresaris haurien d'imaginar escenaris de futur i elaborar plans alternatius, contingències, "per si passa allò que no volem que passi".

En aquest sentit, l'expert ha exposat que el seu model es basa a mirar en quins països s'impliquen les empreses i intentar entendre la geopolítica dels territoris per analitzar quins són els riscs i els beneficis. A més, també ha apuntat que els directius haurien d'analitzar quina mena de persones tenen contractades per "assegurar que hi ha gent preparada per dur a terme els plans de contingència necessaris". "S'ha d'entendre què va passar, per què va passar i què podria passar en un futur", ha dit.

En referència a les conseqüències que el conflicte ha provocat a les empreses, el professor ha comentat que aquests "depenen del sector i on tinguin ubicat el negoci", tot posant en relleu que les indústries més afectades han estat les dels cereals, el turisme i, el preu del gas. I ha assenyalat que un altre dels efectes que està provocant la guerra a Ucraïna és que "moltes empreses han frenat les inversions per por al conflicte". La conferència és la dinovena sessió del cicle Crèdit Andorrà Global Forum sobre futur i tendències globals, i forma part del programa d'activitats que promou la Càtedra Crèdit Andorrà d'Emprenedoria i Banca a l'IESE.