Un expert recomana a les empreses familiars que incorporin la figura del ‘Chief Emotional Officer’

Andorra la VellaEl professor i expert en empresa familiar, Manuel Bermejo, ha recomanat que les companyies incorporin en les seves estructures la figura del 'Chief Emotional Officer' com a complement al 'Chief Executive Officer'. "Cal donar molta més atenció a la dimensió familiar i no només al negoci. Cal enamorar i involucrar les diferents generacions amb els valors i objectius de l'empresa per tal que no se'n desentenguin. Si la part familiar està cuidada, si hi ha un clima familiar positiu, emocionalment positiu, ens animarem a fer més coses", ha dit.

"L'empresa familiar és un ecosistema on conviuen múltiples generacions amb visions diferents. Tot ecosistema per ser sostenible ha de guardar equilibri entre família i negoci, entre estratègia i tàctica, entre tot allò que afecta el desenvolupament de les empreses familiars. Això, sense perdre de vista que la bretxa generacional que ha provocat la digitalització és brutal en el sí de les empreses familiars", ha afirmat. "Amb el pas del temps, almenys un cop per generació, les famílies s'han de plantejar si volen continuar juntes en l'empresa, la recomanació en aquest cas passa per asseure's i parlar", ha assegurat.

Els canvis provocats per factors externs, la globalització i la digitalització, entre altres, "són una gran amenaça per a les empreses familiars, i des del punt de vista intern condueixen al conflicte, que sol venir donat per l'absència de comunicació. Anticipar-se i tenir un full de ruta compartit és la fórmula per fer front amb èxit als canvis i als conflictes". Bermejo ha apostat per la creació de valor per mitjà de les generacions. "La recepta passa per fer front a les tensions que es puguin produir dins de les empreses familiars afavorint la col·laboració intergeneracional i apostant per òrgans de govern eficients", ha dit.

En una conferència pronunciada en el marc de l'assemblea general de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), l'expert ha explicat que "hem d'assumir que vivim en temps d'alta incertesa, l'escenari postcrisi Covid és diferent al de la precrisi, i ho hem d'acceptar. Cal fer grans esforços de transformació per garantir una competitivitat que reforci el futur de les organitzacions familiars". La nova normalitat a la qual s'ha referit el professor "ha suposat també una acceleració dels processos successoris, passant d'una generació on es vivia per treballar a una altra on es vol treballar per viure". Aquest canvi de paradigma, ha dit Bermejo, "s'ha accelerat amb la digitalització i el perfeccionament de les empreses".

La conferència 'Els reptes de les famílies empresàries', a càrrec de Bermejo, ha clos l'assemblea general de l'EFA, que ha escollit per unanimitat la nova junta directiva que els propers 3 anys encapçalarà l'empresari massanenc, Daniel Armengol.