Les factures impagades als proveïdors tenen una antiguitat mitjana de 69 dies

Andorra la VellaEl Govern assegura que les factures que actualment encara resten per pagar als proveïdors compten amb una antiguitat mitjana de 69 dies. En la seva primera compareixença com a ministre portaveu, el nou titular de Finances, César Marquina, ha assegurat que, fins i tot, algunes de les factures que encara cal pagar "estan dins dels terminis de 60 dies que el Govern té per poder satisfer els pagaments", per la qual cosa, ha dit, la voluntat de l'executiu és liquidar-ho tot com més aviat millor però prioritzant els proveïdors que porten més temps a l'espera.

Precisament, el nou ministre portaveu ha recordat que aquest dijous hi ha prevista la resposta a una pregunta oral formulada pel PS sobre aquesta qüestió. Serà en aquell moment, per tant, quan "donarem tots els detalls", malgrat que ha avançat que des del mes de maig, el volum de factures s'ha reduït fins a una tercera part com també ho ha fet l'import global a pagar. Aquest fet, ha afegit, "mostra una línia evolutiva positiva".

L'endarreriment en el pagament als proveïdors s'ha produït a conseqüència de la falta de personal en el departament de comptadoria i arran de la incorporació del nou sistema informàtic. Per això, Marquina ha posat en relleu que des que el Govern va detectar aquesta situació d'impagaments, "no s'han parat de prendre decisions per incrementar el volum de persones que treballen en el centre de factures". A la vegada, també s'ha decidit formar els responsables de pressupost dels diferents ministeris amb la voluntat "d'incrementar el nivell de capacitació de les persones".

Amb tot, el titular de Finances ha assegurat que, tot i que el ministeri mai ha rebut una reclamació formal per una circumstància similar, es compensarà a les empreses afectades en cas que ho sol·licitin i "estiguin dins dels criteris d'elegibilitat".

Devolució de la taxa d'hidrocarburs

D'altra banda, i en relació amb l'endarreriment de la devolució de la taxa d'hidrocarburs als conductors professionals, Marquina ha informat que, una vegada tancat el 2022, els interessats podran presentar el formulari per tal que es faci la devolució de fins a 6.000 litres. En aquest sentit, ha apuntat que, l'afer, "és qüestió de setmanes que quedi resolt".