Les factures impagades ascendeixen a 3 milions

Andorra la VellaLes factures impagades per part de Govern ascendeixen a tres milions d'euros. Ho ha manifestat en resposta a la pregunta efectuada pel president del grup parlamentari Socialdemòcrata el ministre de Finances i portaveu, César Marquina, qui ha puntualitzat que des del maig del 2022 han reduït l'import per quatre, passant de dotze milions d'euros a la quantia actual. En aquest sentit, ha exposat que avui dia només queden 800 i escaig comptes pendents.

Marquina també ha recordat que els motius de les demores al pagament és el mateix que al maig, la manca de recursos humans a l'administració, on durant el primer semestre del 2022 ha mancat el 10% del total de personal (47), i el canvi del sistema informàtic, i ha asseverat que des del Govern s'estan fent esforços ingents per resoldre la situació amb la celeritat més gran. D'aquesta manera, ha exposat que la voluntat de l'executiu no és "posar en dificultats a les empreses", ans al contrari, l'objectiu, es treballa per abonar els imports en 30 dies, una situació que es compleix en el 75% dels pagaments dels comptes.

A més, Marquina ha apuntat que s'han agilitzat els abonaments d'imports relatius a aquelles empreses que s'han posat en contacte amb el Govern perquè el retard en el pagament afectava la seva activitat. Al seu torn, el conseller socialdemòcrata, Pere López, ha denunciat que el Govern no compleix la llei del pressupost i la de morositat per no haver pagat interessos als proveïdors per la demora del pagament. Davant l'acusació, el ministre ha defensat que no totes les factures pendents són imputables a l'administració, afirmant que "n'hi ha moltes que no es troben, en forma o contingut, fetes de manera correcta".