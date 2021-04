FEDA estrena un portal per al registre dels proveïdors

Escaldes-EngordanyFEDA estrena un portal digital per registrar els proveïdors amb l’objectiu de reforçar les relacions amb ells i oferir una major transparència, informen des de la companyia. D'aquesta manera, a partir d’aquest mes de maig, totes les empreses o professionals que vulguin oferir els seus serveis a FEDA hauran d’estar registrades al portal de proveïdors (https://proveidors.feda.ad).

Des de FEDA destaquen que l’objectiu d’aquesta nova eina és crear un registre en què tots els proveïdors estiguin identificats i homologats per la mateixa entitat i que es trobin classificats en funció dels serveis o subministraments que ofereixen. En el moment del registre, els proveïdors podran aportar la informació de les certificacions que tenen i hauran d’acceptar, una única vegada, el codi ètic dels proveïdors de FEDA, així com la normativa de seguretat aplicable.

A més, gràcies a aquest registre, FEDA també podrà avaluar els proveïdors en funció de les experiències prèvies que hagi tingut amb ells i en un futur aquesta consideració es tindrà en compte com a criteri de valoració a l’hora d’adjudicar concursos. Per tal d’oferir la màxima transparència, quan l’avaluació compti per a les adjudicacions, els proveïdors podran consultar la seva puntuació basada en les experiències que han tingut amb FEDA.

En una propera fase, que es preveu que s’apliqui durant aquest mateix 2021, el portal de proveïdors es convertirà també en la plataforma per optar a ofertes i concursos de FEDA. Ara per ara, però, aquesta acció es continuarà fent a través de l’oficina virtual de FEDA.