FEDA invertirà 4,5 milions per les accions de Ctrasa

Andorra la VellaEl canvi de la llei del règim jurídic de la societat Ctrasa ha de permetre que FEDA adquireixi un 28,3% de les accions de la companyia i, d'aquesta manera, la podria gestionar com una filial més. La compra d'aquestes accions pot suposar que FEDA faci una inversió d'uns 4,5 milions per aquesta adquisició. La gestió que farà la parapública d'aquesta planta comporta un nou pla d'acció que preveu doblar la producció d'energia de la planta, tant elèctrica com de calor per consolidar el centre de tractament de residus com el segon productor d'energia del país. Aquest augment, han destacat tant la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, com el director general de FEDA, Albert Moles, no comportarà un increment del tractament de residus sinó al contrari. Així, han exposat que caldran "canvis tecnològics" per fer possible l'augment que aniran lligats a una nova turbina en la qual FEDA invertirà uns sis o set milions.

Calvó ha comparegut acompanyada de Moles i la directora financera de FEDA, Marta Suñé, al davant de la comissió legislativa d'Economia per explicar els canvis legislatius en el règim jurídic de Ctrasa que permetran "un doble objectiu", ha destacat la ministra. D'una banda, adequar-se a les recomanacions del Tribunal de Comptes i, de l'altra, adaptar la societat a un nou context. Així, ha recordat que es passa d'un règim de concessió a un instrument de gestió directa del Govern. La llei preveu que la societat sigui al 100% de titularitat pública i tal com ja es va avançar s'obre la porta a què FEDA compri la totalitat de les accions per gestionar-la. Moles ha defensat que aquest canvi en la gestió és "la forma més natural" de transformar la societat i "garanteix la continuïtat i el bon funcionament" de la planta i permetrà que es consolidi com el segon mitjà de producció d'energia del país, ja que cal recordar que actualment ja s'utilitza per produir energia elèctrica i calor. La directora financera de FEDA ha explicat que l'increment de la producció permetrà tenir "uns ingressos addicionals".

Moles ha detallat que el pla d'acció que va lligat a l'adquisició de la societat es basa en dos grans eixos com són l'energètic i el mediambiental. En el primer, es preveu doblar l'energia a través de les innovacions tècniques esmentades que permetran recuperar a la vegada energia elèctrica i calor, un aspecte que ara era "complicat". Aquesta eficiència energètica de Ctrasa es vol fer complint els criteris més exigents de la Unió Europea quant a la valorització de residus i tal com han reivindicat des de FEDA servirà també per tenir una menor dependència de l'energia de l'exterior i també que hi pugui haver una major estabilitat dels preus. Quant a la xarxa de calor, està en plena expansió i en una primera fase ja s'ha arribat a una trentena d'edificis i que de cara a l'any que ve es vol fer la prolongació pel carrer Prat de la Creu.

Des del punt de vista mediambiental, el pla d'acció preveu reduir les emissions de CO2 ja que ara com ara hi ha una energia que no s'aprofita i aquest aprofitament evitarà les emissions de CO2. La voluntat, en aquest cas també, és "anar més enllà de les normes més estrictes" europees que són vigents per a plantes molt més grans que la d'Andorra.

Calvó ha remarcat, a preguntes dels consellers generals, que aquesta llei "va més enllà" de l'adaptació de la societat a un nou règim i s'adequa a la llei de transició energètica i la d'economia circular. És per això que ha incidit que l'augment de la producció d'energia que es preveu no anirà lligat en cap cas a un major tractament de residus a la planta, ja que precisament el text de l'economia circular aposta per un major reciclatge i una menor producció de residus. També ha manifestat que malgrat els canvis, el personal actual "no ha de patir", ja que no hi ha d'haver modificació de la plantilla.