FEDA ha pagat un sobrecost de 12 milions per la compra d'energia el 2022

Andorra la VellaFEDA ha pagat entre deu i dotze milions d'euros de sobrecost per al compra d'electricitat als països veïns durant els tres primers mesos del 2022. Ho ha manifestat el director general de la parapública, Albert Moles, durant la compareixença al Consell General davant la Comissió Legislativa d'Economia per presentar la situació de l'elèctrica en el context energètic global i les ivnersions previstes a curt termini, en la qual ha matisat que durant aquest període "hi ha hagut molta demanda i no s'ha aplicat l'increment de preus als clients".

(Seguirà ampliació)