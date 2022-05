FEDA preveu impulsar el parc eòlic al pic del Maià entre finals d'aquest any i principis del 2023

Andorra la VellaFEDA està acabant d'elaborar els estudis d'impacte necessaris per a la posada en marxa del parc eòlic al pic del Maià, una instal·lació que, tal com ha explicat el director general de la companyia, Albert Moles, es preveu començar entre finals d'aquest any i principis del 2023, una vegada es disposi dels permisos necessaris. El projecte, però, tindrà un temps de construcció d'uns dos anys i un pressupost que s'eleva entre els 25 i els 28 milions d'euros. Està previst que produeixi una energia de 45 gigawatts/hora a l'any.

"És un projecte interessant per la quantitat d'energia que podrà produir i també pel preu d'aquesta energia, que és competitiu amb els mercats i et dona una garantia de disposar d'un preu estable entre els propers 20 o 30 anys", ha exposat Moles.

Es tracta, sens dubte, del "projecte estrella" de la companyia, malgrat que a hores d'ara es troba en una fase molt embrionària, ja que s'ha d'acabar de mirar com seran els accessos, la fabricació i els materials que s'empraran. El més important, segons Moles, és esbrinar quin és el millor moment per posar les obres en marxa.